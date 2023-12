Vodafone contro Iliad, le Silver tornano e sono quasi gratis con 150 GB

Chiaramente tale definizione verrebbe data in positivo, in quanto i costi mensili delle due offerte che arrivano oggi in esclusiva risultano bassissimi. Vodafone vuole far vedere di che pasta è fatto, soprattutto come gestore di riferimento in Italia. Promuovendo offerte con prezzi bassi e con tanti contenuti, giocandosi la carta della qualità superiore agli altri, potrebbe riportare dalla sua parte tanti vecchi clienti.

Nasce proprio con tale scopo questa campagna promozionale, che infatti punta ad ottenere il rientro dei vecchi utenti. Molti di questi sono scappati presso Iliad o presso qualche gestore virtuale ed infatti entrambe le offerte della linea Silver oggi in promo sono destinate a chi proviene da questi gestori.

Ricordiamo che non ci sarà modo di sottoscriverle se non ricevendo un SMS da parte del provider.

Vodafone sorprende tutti con offerte straordinarie, si tratta delle nuove Silver

Serviva qualcosa di incredibile per battere la concorrenza dei gestori virtuali e pertanto Vodafone ha deciso di offrirlo ai suoi vecchi clienti. Con le due Silver, il gestore anglosassone permette di avere il meglio ogni mese tra giga, messaggi e minuti.

La prima delle due offerte costa solo 7,99 € al mese e comprende al suo interno messaggi e minuti senza limiti verso qualsiasi utente con 100 giga disponibili per navigare in 4G. La seconda offerta è quella che invece offre il massimo, ovvero 150 giga con minuti e messaggi senza limiti. Il prezzo in questo caso aumenta leggermente a 9,99 € al mese.

Da segnalare intanto che tutti coloro che sottoscriveranno queste due offerte pagando mensilmente con SmartPay, potranno avere 50 giga in più ogni mese.