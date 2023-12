Vodafone, BOMBA Silver con due offerte: si parte da 7 euro fino a 150GB

Servirà ben altro questa volta per battere un gestore famoso e potente come Vodafone, che farà delle sue offerte la sua arma principale. Il gestore anglosassone ritorna in auge con promozioni già viste in passato, ma che questa volta arrivano con prezzi più bassi.

L’ultimo periodo non è stato molto prolifico per Vodafone ed infatti molti utenti hanno scelto strade diverse. Queste sono rappresentate dai gestori virtuali, che con i loro costi ridotti e con contenuti che sembravano infiniti avrebbero attirato gran parte degli ex clienti del famoso gestore colorato di rosso.

Vodafone adesso però dispone di due soluzioni straordinarie, che fanno parte della celebre gamma Silver. Giga, messaggi e minuti in quantità saranno disponibili all’interno di queste due opportunità che peraltro costeranno molto meno di quelle proposte dalla concorrenza.

Vodafone, tornano le Silver e lo fanno in grande stile: ecco i prezzi fino a 150 giga in 4G

Con offerte che hanno tanti contenuti è molto più semplice vincere e questo Vodafone sembra ormai averlo capito. Da quando sono arrivati tutti i nuovi gestori virtuali e Iliad, il provider anglosassone ha scelto di modificare le sue abitudini.

Ad oggi Vodafone infatti riesce costantemente a mettere in difficoltà queste realtà proponendo le sue opzioni. Le due Silver in questione consentono di avere il meglio, siccome entrambe vantano al loro interno minuti e messaggi senza limiti. La prima, che ha un costo mensile di 7,99 €, offre 100 giga in 4G, mentre la seconda con il suo costo di 9,99 €, consente di arrivare a 150 giga.

Pagando con il metodo automatico SmartPay, si potranno inoltre avere 50 giga extra tutti i mesi.