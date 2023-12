Solitamente, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile decide di prorogare la disponibilità delle sue offerte che vengono apprezzate maggiormente dagli utenti. Ne è un esempio la super offerta di rete mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Quest’ultima è già stata prorogata in passato, ma a quanto pare non basta. In queste ultime ore, infatti, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare ancora una volta questa super offerta.

Very Mobile proroga nuovamente la super offerta Very Esclusiva 4,99 euro

L’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare nuovamente la sua super offerta di rete mobile più apprezzata del momento. Come già accennato in apertura, ci riferiamo all’offerta denominata Very Esclusiva 4,99 euro. La sua disponibilità sarebbe dovuta terminare il 18 dicembre 2023.

L’operatore ha però prorogato ulteriormente la sua disponibilità per qualche altro giorno. Nello specifico, l’offerta sarà ancora disponibile all’attivazione fino al prossimo 27 dicembre 2023. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, l’offerta in questione è però attivabile soltanto dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici:

Iliad, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Ricordiamo comunque che la super offerta Very Esclusiva 4,99 euro include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di 4,99 euro al mese.