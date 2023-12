Unieuro, gli sconti sulla tecnologia a tema Natale stanno già facendo impazzire tutti

Unieuro celebra le festività con il lancio del suo nuovo volantino di Natale, “Natalissimi“, valido fino al 24 dicembre 2023. Il volantino promette offerte eccezionali su una vasta gamma di prodotti tecnologici, rendendo questa stagione di festa ancora più luminosa per gli appassionati di gadget.

Unieuro: le promo di Natale

Tra le offerte principali, l’iPad di nona generazione si distingue. Questo modello, dotato di uno schermo da 10,2 pollici WiFi Only e 64Gb di storage, è offerto a un prezzo scontato di 349 Euro, rappresentando un risparmio significativo rispetto al prezzo di listino di 439 Euro.

Gli amanti dei tablet Android troveranno un’opportunità imperdibile nel Samsung Galaxy Tab S6 Lite del 2022. Con 64 gigabyte di memoria, questo dispositivo è ora disponibile a 249,90 Euro, segnando una riduzione notevole dal suo prezzo originale di 439,90 Euro.

Per gli amanti dei dispositivi wearable, Unieuro presenta l’Apple Watch SE GPS Only. Il modello con cassa da 40mm in alluminio è ora disponibile a 239 Euro, offrendo un risparmio di 50 Euro rispetto al prezzo di listino di 289 Euro. La variante da 44mm è proposta a 259 Euro, con una riduzione di 60 Euro dal prezzo originale di 319 Euro.

In ambito smartphone, lo Xiaomi Redmi Note 12 emerge come un’affare eccezionale. Questo dispositivo è offerto a 199,99 Euro, ben 100 Euro in meno rispetto al prezzo suggerito dal produttore di 299,90 Euro. Per gli appassionati di Apple, l’iPhone 15 da 128 gigabyte è disponibile a un prezzo promozionale di 899 Euro.

Non mancano offerte anche nel settore dell’elettronica di consumo, come la smart TV Xiaomi 32A2 da 32 pollici, ora a soli 159,99 Euro, rispetto al prezzo di listino di 249,90 Euro.

Per scoprire l’intera gamma di prodotti in promozione e approfittare di queste offerte esclusive, i clienti possono visitare il sito web di Unieuro o recarsi nei negozi fisici. Il volantino “Natalissimi” di Unieuro offre una grande varietà di opzioni per soddisfare tutte le esigenze tecnologiche, sia per regali che per acquisti personali.