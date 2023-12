CoopVoce, TEMPO LIMITATO per avere 200 GIGA a soli 7 euro

Anche questa volta i gestori virtuali sembrano essere in testa alla classifica di gradimento degli utenti. Il primo nome in assoluto è sicuramente quello di CoopVoce, che con le sue migliori offerte fa il vuoto dietro di sé, in particolare con una.

Vi state chiedendo quale sia il nome? Si chiama EVO 200. CoopVoce l’ha lanciata di nuovo dopo diverso tempo per mettere in difficoltà la concorrenza. Tutti coloro che vogliono sottoscriverla devono solamente corrispondere un pagamento esiguo e basta, visto che è disponibile per tutti senza distinzioni. CoopVoce non ha destinato la sua promozione solo ad alcuni utenti provenienti da gestori ben definiti, ma l’ha estesa veramente a tutti. Ricordiamo però che non ci sarà troppo tempo per sottoscriverla, in quanto varrà fino al prossimo 10 gennaio. Chiunque stesse pensando di cambiare gestore e passare a Coop deve dunque fare quanto prima possibile.

CoopVoce, torna la EVO 200 con un prezzo folle: costa solo 7,90 € al mese per sempre

Se vi state chiedendo cosa c’è all’interno della nuova EVO 200, potete facilmente intuirlo dal nome. Ci sono infatti ben 200 giga disponibili per la navigazione, tutto in rete 4G di TIM. Ovviamente non finisce qui, visto che ci sono anche minuti senza limiti e 1000 SMS. Il costo di attivazione per chi sceglie di prendere al volo questa offerta è di 10 € solo la prima volta.

Per quanto riguarda proprio l’attivazione, sarà molto più veloce nel caso in cui doveste scegliere una nuova eSIM. Non ci sarà pertanto bisogno della scheda SIM fisica, siccome questa nuova tipologia di scheda verrà attivata virtualmente e all’istante.