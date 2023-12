Alla fine di novembre è stata contraddistinta dall’arrivo dello Spotify Wrapped 2023, un rituale annuale che ci offre un ampio riepilogo della nostra esperienza musicale e degli ascolti che hanno accompagnato i nostri giorni nei dodici mesi trascorsi. Quest’apprezzato servizio consente di esplorare in dettaglio i gusti musicali degli utenti, rivelando le canzoni e gli artisti che hanno dominato le varie playlist. Il servizio offerto da Spotify è sicuramente utile e completo, ma non è l’unica alternativa a disposizione degli utenti. A tal proposito, altre piattaforme di intrattenimento hanno seguito l’esempio, fornendo i loro resoconti personalizzati.

Le varie alternative a Spotify Wrapped

Quest’anno Apple Music ha anticipato Spotify con il suo Music Replay 2023, fornendo un’affascinante panoramica delle tracce e degli artisti che hanno dominato le nostre orecchie nel corso dell’anno. Anche YouTube Music si è unito al coro, presentando il suo Recap, che va oltre la semplice lista di brani preferiti, proponendo la creazione di un album personalizzato basato sui nostri gusti musicali. Questa piattaforma va oltre, offrendo uno sguardo approfondito ai nostri stati d’animo e alla musica che abbiamo scelto di associarvi.

Oltre alle piattaforme per lo streaming musicale anche altri settori hanno rilasciato il proprio “wrapped” dell’anno. Per quanto riguarda il settore dei videogiochi, tra gli esempi più popolari, troviamo il TwitchRecap 2023, un riassunto dedicato agli streamer e ai loro contenuti preferiti. Gli appassionati di videogiochi aspettano con trepidazione anche il PlayStation Wrap-Up 2023. Un’occasione per rivivere i momenti epici passati giocando sui dispositivi Sony. Mentre i fan di Xbox possono contare sull’apprezzata pagina Year in Review per esplorare le loro statistiche di gioco.

La fine dell’anno, dunque, è caratterizzata da una molteplicità di servizi che consentono agli utenti di rivivere i momenti salienti del loro anno. Questi, come abbiamo potuto vedere, non sono solo legati alla musica, ma comprendono anche videogiochi ed altre forme di intrattenimento. Ognuno di questi “wrapped” ha il suo stile unico, che offre agli utenti l’opportunità di riscoprire le emozioni e i ricordi che ci hanno accompagnato nel corso di quest’ultimo anno.

E voi, avete avuto già modo di visionare i vostri vari recap di questo 2023? Quale “wrapped” avete preferito fra tutti?