L’applicazione di messaggistica più sfruttata in tutto il pianeta è senza ombra di dubbio WhatsApp, l’applicazione diffusa da meta e infatti presente su tutti gli smartphone degli utenti e continua ogni giorno a conquistare terreno sulle altre aziende competitor.

Tutto ciò è merito senza ombra di dubbio del team di sviluppo che ogni giorno si impegna a diffondere i nuovi aggiornamenti che rendono l’applicazione accattivante e funzionale per tutte le necessità, infatti il team che sta dietro gli aggiornamenti di WhatsApp sembrano non andare mai in vacanza e sforna ogni mese aggiornamenti di vario tipo che rendono l’esperienza d’uso decisamente godibile, basti pensare alla possibilità di ascoltare gli audio a velocità variabile o a quella di inviare foto e video in alta definizione.

Nuovo aggiornamento in arrivo

A quanto pare il team di sviluppo ne ha pensata un’altra e ha recentemente introdotto un nuovo aggiornamento che consente agli utenti di fissare in alto i messaggi importanti all’interno delle chat private per un periodo di tempo variabile, si parla infatti di 24 ore 36 ore 72 ore o svariati giorni.

Per utilizzare questo nuova funzionalità basterà semplicemente tenere premuto sul messaggio da fissare in alto dopodiché selezionare il segno a forma di Pin che normalmente utilizziamo anche per fissare le chat in alto così facendo il messaggio resterà visibile a tutti gli utenti della chat.

Al momento la funzione è disponibile solo per gli utenti iOS ma molto presto arriverà anche per gli utenti Android e la sua diffusione globale è già in corso.