Quando si parla di motori automobilistici, la sicurezza e l’affidabilità sono due caratteristiche fondamentali che catturano l’attenzione degli appassionati e degli acquirenti. Tra i numerosi motori disponibili sul mercato, alcuni si distinguono per la loro durata eccezionale e la capacità di resistere all’usura del tempo. Questi non sono solo motori, ma veri e propri pilastri dell’industria automobilistica, capaci di regalare performance costanti e affidabilità senza pari.

Questa la top 10 offre uno sguardo approfondito sulla qualità e la longevità di alcune delle macchine più iconiche dell’industria automobilistica. Toyota domina la classifica, ma la presenza di altri marchi di prestigio conferma che l’eccellenza tecnica può emergere da diverse parti del mondo dell’automobile.

La top 10 dei motori più affidabili

Al vertice di questa élite di motori troviamo il Toyota 2JZ, un capolavoro che ha dimostrato la sua forza sulla Toyota Supra Mk IV. Con un motore a sei cilindri in linea da 3,0 litri, blocco in ghisa e testata in alluminio, il 2JZ è un esempio di ingegneria che, con la giusta manutenzione, sembra destinato a durare per sempre. Al secondo posto spicca la Serie K di Honda, motori a quattro cilindri con doppio albero a camme in testa che hanno equipaggiato una vasta gamma di modelli, dalla Civic Type R all’Integra.

Il podio si completa con il GM LS V8 della General Motors, un motore versatile utilizzato su veicoli come la Chevy Silverado e la Camaro, noto per la sua affidabilità. Tornando alla Toyota, la famiglia di motori UZ occupa la quarta posizione, offrendo cilindrate da 4,0 litri nella 1UZ a 4,3 litri nella 3UZ, e alimentando una varietà di veicoli, dalle berline di lusso ai fuoristrada.

La top 10 prosegue con nomi illustri come BMW M50, un motore che ha segnato un’era con la sua fasatura variabile delle valvole, e Volkswagen ABF, riconosciuto per le sue prestazioni affidabili. Mercedes-Benz OM617, Ford 300 Straight-6, Chrysler Slant-Six/G-Engine e Toyota 2GR completano la classifica, dimostrando che l’affidabilità può provenire da diverse case automobilistiche.

Menzione d’onore va a BMW, che con il suo M50 si posiziona al quinto posto nella classifica generale. Questo motore, prodotto tra il 1990 e il 1996, ha introdotto la fasatura variabile delle valvole e ha influenzato i modelli successivi. È un esempio di come l’innovazione tecnologica possa contribuire alla durata e all’affidabilità di un motore nel tempo.