Brutte notizie per ByteDance, la società tecnologica cinese associata a TikTok.

L’azienda, con sede a Pechino, ha sviluppato un linguaggio conosciuto con il nome Project Seed, utilizzato per il chatbot Doubao in Cina.

Ma per addestrare il suo nuovo modello di intelligenza artificiale generativa, ha utilizzato gli output di chat GPT.

Ciò ha determinato una grave violazione dei termini di servizio imposti da OpenAI.

Proprio per questa ragione, la società, ha subito la sospensione del suo account.

ByteDace: tutte le future conseguenze legali

A dare conferma della notizia della sospensione dell’account di ByteDance, è stata una fuga di informazioni. Secondo questi ultimi infatti, anche se, prima del rilascio del chatbot Doubao in Cina, ByteDance aveva ordinato di fermare l’utilizzo del testo generato da GPT, questo non è stato fatto.

Al contrario, la società ha continuato ad utilizzare le API per monitorare le prestazioni del suo chatbot.

Ad ogni modo, saranno comunque condotte opportune indagini per verificare accuratamente se tutto ciò corrisponda alla verità. Se così fosse ByteDance, sarà costretto a dover apportare tutte le modifiche necessarie, oppure subire l’eliminazione definitiva del suo account.

Si tratta di una questione davvero molto seria, in quanto, un comportamento simile violerebbe non solo le condizioni di servizio stabilite da OpenAI, ma anche quelle di Microsoft.

A tal proposito non sappiamo ancora se Microsoft intenda intraprendere contro ByteDance una vera e propria azione legale.

Ciò per la società rappresenterebbe il colpo di grazia finale, perché subirebbe anche il blocco del servizio Azure OpenAI, che pare essere stato violato allo stesso modo.