Quando si parla dei gestori virtuali come CoopVoce, la prima cosa che viene in mente è il grande risparmio che forniscono. Del resto stiamo parlando di realtà che pian piano sono riuscite a prendersi il panorama della telefonia mobile senza troppi problemi, proprio grazie a questa peculiarità.

Non è stato difficile capire quale fosse il bandolo della matassa: i provider virtuali hanno visto la grande forza dei soliti gestori che dominavano il panorama della telefonia in Italia ed è per questo che hanno optato per un gioco al ribasso. Sono molte le realtà che ad oggi riescono a mettere in campo le loro offerte migliori con prezzi che scendono ben al di sotto dei 10 € mensili. Tra le aziende più importanti, sia per qualità che per quantità dei contenuti e risparmio mensile, c’è sicuramente il nome di CoopVoce.

Il provider virtuale vuole far vedere di che pasta è fatto con una soluzione in particolare. Questa costa poco ed è disponibile sul sito ufficiale.

CoopVoce: la nuova EVO 200 è favolosa, ecco cosa contiene e quanto costa

Non serviva di certo un mago per indovinare quale sarebbe stato il periodo di punta per CoopVoce. Sotto Natale infatti il famoso provider virtuale riesce sempre a sorprendere con le sue nuove idee, tutte confluenti all’interno delle promo EVO.

La nuova EVO 200 è quello che serviva per fare il pieno di nuovi utenti, soprattutto con un prezzo mensile di soli 7,90 € per sempre.

All’interno di questa promo ci sono minuti senza limiti, 1000 messaggi verso tutti e soprattutto 200 giga in 4G per navigare.