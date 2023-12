CoopVoce, la EVO 200 torna con un prezzo FANTASTICO

Tutti i gestori virtuali stanno affilando le armi in vista di un conflitto che durerà per l’intero 2024. Secondo quanto riportato infatti i provider più famosi, quelli non virtuali, hanno cominciato a lanciare sempre più offerte piene di contenuti e con prezzi equiparabili a quelli dei suddetti provider tra i quali figura anche il nome di CoopVoce.

Da ormai qualche giorno non si parla d’altro: è tornata un’offerta che farà comodo a tantissime persone. CoopVoce tende infatti sempre a riportare in vita quello che in passato aveva fatto bene, esattamente come la EVO 200.

Il gestore ha deciso quindi di ripristinare alcune vecchie soluzioni, mettendo al centro del discorso tanti contenuti. Oltre a questo, gli utenti che le sottoscriveranno, potranno anche avere un prezzo bassissimo, da coltivare per lungo tempo. Ricordiamo infatti che le promo del provider di Coop durano per sempre allo stesso prezzo una volta sottoscritte.

CoopVoce, la promo da 200 giga è disponibile fino al 10 gennaio sul sito

Serve stare attenti in questi periodi siccome i gestori più famosi tendono a lanciare le loro offerte migliori. Tra questi CoopVoce domina, soprattutto da quando ha cominciato a proporre di nuovo la sua vecchia EVO 200. Questa soluzione vanta tutti i contenuti migliori al suo interno, peraltro con un prezzo estremamente concorrenziale.

Basti pensare infatti che ogni mese una soluzione di questo genere può essere pagata solo 7,90 € e per sempre. Al suo interno gli utenti che la sottoscriveranno troveranno minuti senza limiti verso tutti i provider con 1000 SMS e con 200 giga in 4G per navigare sul web.