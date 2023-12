Sembrano passati solo due giorni da quando OpenAi ha introdotto ChatGPT. Ora, dopo un anno, possono essere effettuate delle valutazioni per riflettere sul suo notevole successo e sulla vasta adozione.

Quello che doveva essere solo un esperimento web è diventato una presenza nel settore dell’intelligenza artificiale grazie alle sue performance e alla costante evoluzione. ChatGPT è divenuto imprescindibile e ha introdotto milioni di persone all’IA e ai modelli di linguaggio avanzati. Perché è stato tanto apprezzato? Probabilmente per la facilità con cui può essere utilizzato. Anche chi non è molto esperto può sfruttare il sistema inserendo solo qualche parola chiave.

L’andamento durante il 2023 di ChatGPT

L’anno 2023 ha visto una crescita straordinaria per ChatGPT, che ha mosso i primi passi verso la sua popolarità definitiva con il lancio dell’app iOS a maggio. Successivamente, l’app è stata resa disponibile anche per gli utenti Android, contribuendo così a raggiungere un pubblico ancora più vasto. I numeri parlano chiaro: con un totale di 110 milioni di download combinati su iOS e Android e un incredibile volume di acquisti da parte degli utenti stimato a circa 30 milioni di dollari, ChatGPT ha dimostrato di essere un successo travolgente.

Solo il ancio su Android ha segnato un record, con 18 milioni di download registrati durante la prima settimana. Questo ha stabilito una base solida per il successo continuato. Nonostante la competizione accanita nel mondo dei chatbot, ChatGPT ha mantenuto un ritmo notevole di 4 milioni di download a settimana, confermando la sua popolarità costante.

Mentre ChatGPT ha ottenuto risultati impressionanti, bisogna però dire che il record è stato temporaneamente superato dal lancio esplosivo di Threads di Instagram, il social di microblogging di casa Meta. Dai momenti iniziali a un anno di successi straordinari, ChatGPT ha però lasciato un’impronta significativa nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e delle applicazioni di linguaggio naturale. La sua crescita non riguarda solo un boom, ma un continuo andamento in salita. Nonostante alcuni problemi riscontrati di recente, che gli utenti hanno definito come “pigrizia”, viene apprezzato da milioni di persone per le sue innumerevoli capacità. L’introduzione ha semplificato la creazione ed elaborazione testuale grazie alla semplicità di funzionamento e ai pochi input necessari per la generazione di risposte.