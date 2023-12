Google ha recentemente introdotto un’innovativa funzione sui suoi smartphone Pixel: la Modalità Riparazione. Questa caratteristica offre agli utenti una serie di benefici significativi quando si tratta di inviare lo smartphone in riparazione, contribuendo a semplificare il processo e a garantire la sicurezza dei dati dell’utente.

La Modalità Riparazione è attivabile sugli smartphone Pixel dotati di Android 14 e almeno 2 GB di spazio in memoria. Tra i principali vantaggi di questa modalità, spicca la facilità di utilizzo dei sistemi di diagnostica. Digitando sul tastierino della chiamata il codice “#*#7287#*#”, gli utenti possono ottenere un checkup completo dei parametri e dei componenti vitali del loro dispositivo. Questo non solo aiuta gli utenti a identificare rapidamente eventuali problemi, ma accelera anche il processo di comunicazione con l’assistenza, fornendo informazioni dettagliate che possono essere utili sia per le riparazioni assistite che per chi preferisce il fai-da-te, grazie ai manuali tecnici disponibili in inglese e francese.

Come funziona la diagnosi con la Modalità Riparazione

La Modalità Riparazione offre ulteriori vantaggi quando si tratta di proteggere i dati dell’utente. Prima di attivare questa modalità, è consigliabile effettuare un backup completo dei dati, utilizzando servizi come Google Drive o supporti fisici. Una volta effettuato il backup, è possibile attivare la Modalità Riparazione seguendo questi passaggi:

Andare su Impostazioni > Sistema > Modalità Riparazione. Seguire i passaggi indicati, che includono anche il riavvio dello smartphone.

La Modalità Riparazione crea un ambiente semplificato progettato appositamente per risolvere i problemi e testare il corretto funzionamento del dispositivo. Durante questa modalità, non vi è accesso ai dati, ai file, alle app e ai documenti memorizzati nello smartphone. Inoltre, questa modalità protegge da eventuali reset di fabbrica non autorizzati, garantendo la sicurezza e la privacy dell’utente.

Ottimizzare il processo di assistenza

È importante sottolineare che, una volta completata la fase di diagnosi e riparazione, è possibile tornare alla modalità standard d’uso con gli accessi classici, riavviando il dispositivo. L’introduzione di questa Modalità Riparazione evidenzia il crescente impegno dei grandi brand nel settore delle riparazioni, mirando a fidelizzare gli utenti attraverso iniziative che li fanno sentire più considerati in caso di problemi. Questa tendenza verso la riparabilità e la sostenibilità è in linea con le crescenti aspettative degli utenti e ispira anche aziende come Apple, che ha recentemente lanciato un programma di riparazioni fai-da-te. In un mondo sempre più orientato verso la sostenibilità, queste iniziative non solo semplificano la vita degli utenti ma contribuiscono anche a promuovere pratiche più responsabili nell’industria tecnologica.