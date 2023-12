Vodafone, con meno di 8 euro hai diritto ad un'infinità di servizi

Recentemente, Vodafone ha lanciato un’iniziativa rivolta ai suoi ex clienti, proponendo l’offerta Vodafone Silver. Questa promozione, pensata per attirare nuovamente coloro che hanno lasciato l’operatore, include un pacchetto di dati generoso, minuti e SMS a un prezzo competitivo.

Vodafone: Dettagli dell’Offerta Vodafone Silver

L’offerta Vodafone Silver si distingue per la sua flessibilità e convenienza. Per un costo mensile di soli 7,99 euro, i clienti possono usufruire di 100 Giga di traffico dati, minuti illimitati e SMS. I clienti interessati riceveranno una comunicazione tramite SMS che li guiderà nel processo di attivazione dell’offerta, che può essere effettuata sia tramite addebito sul credito residuo che con il metodo di pagamento automatico Smart Pay.

Attivazione e Costi Associati

La SIM per questa offerta sarà gratuita, e per l’attivazione sarà richiesto un pagamento simbolico di 1 centesimo di euro. Di conseguenza, il primo mese di abbonamento avrà un costo totale di 8 euro. L’offerta può essere attivata sia nei negozi fisici Vodafone che online, tramite un link dedicato; in quest’ultimo caso, la consegna della SIM sarà gratuita.

Condizioni Personalizzate in base all’Operatore

Vodafone ha personalizzato questa offerta in base all’operatore di provenienza del cliente. Quelli provenienti da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali avranno la possibilità di scegliere tra due opzioni: 150 Giga al mese (con Smart Pay) o 100 Giga (con credito residuo) a 7,99 euro al mese, oppure 200 Giga (con Smart Pay) o 150 Giga (con credito residuo) a 9,99 euro al mese.

Oltre ai vantaggi principali dell’offerta, Vodafone Silver include anche diversi servizi aggiuntivi gratuiti. Tra questi includono l’ascolto della segreteria telefonica, il servizio Chiamami & Recall per la reperibilità, la continuità di servizio, la ricevuta di ritorno degli SMS e la possibilità di verificare il credito residuo. Inoltre, sono inclusi 300 minuti internazionali verso numeri mobili e fissi di vari Paesi, tra cui Argentina e USA, e minuti illimitati verso Vodafone Romania, 1000 minuti verso Vodafone Albania e 100 minuti verso Bolivia, Cile, Ecuador e altri Paesi.