Android Auto ha un grave problema dopo l'aggiornamento Pixel di dicembre

L’aggiornamento Pixel Drop di dicembre sembra aver portato un bug che sta causando problemi con Android Auto. Diversi utenti hanno segnalato che, dopo aver installato l’update, il sistema non riproduce più audio. Questo inconveniente è stato riportato su vari modelli Pixel, dal 6 al 9, e sembra colpire sia le connessioni USB sia quelle wireless.

Problematiche del genere sono state ravvisate a più riprese dalle persone in questi giorni. Subentra dunque tanta frustrazione, soprattutto per chi utilizza l’auto per viaggi lunghi e di certo necessita della compagnia di una canzone, di un podcast o semplicemente delle indicazioni del navigatore.

Il problema audio di Android Auto

Molti utenti hanno condiviso la loro esperienza sui forum di supporto Google. Secondo le testimonianze, Android Auto continua a funzionare visivamente senza problemi. L’interfaccia mostra che la riproduzione musicale è attiva, ma gli altoparlanti dell’auto restano silenziosi. Anche il riavvio dei dispositivi o la riconfigurazione delle connessioni non risolvono il problema, lasciando molti automobilisti senza audio durante i viaggi.

Subito dopo l’installazione dell’ultimo aggiornamento, gli utenti si sono ritrovati a fronteggiare questo problema. Secondo quanto riportato, sarebbe legato a qualche cambiamento introdotto nel software del nuovo update Pixel Drop. Si tratta dunque di una situazione particolarmente frustrante per chi utilizza Android Auto quotidianamente per ascoltare musica o ricevere indicazioni stradali in auto.

Una situazione già vista

Non è la prima volta che Android Auto si trova al centro di problemi simili. Lo scorso anno, nello stesso periodo, un altro bug aveva causato difficoltà agli utenti, ma era legato all’aggiornamento di Android 14. Sebbene questa ricorrenza possa sembrare poco incoraggiante, potrebbe aiutare Google a risolvere più rapidamente la questione.

Gli utenti sperano che l’azienda intervenga al più presto con un aggiornamento correttivo, ripristinando l’esperienza di Android Auto. Per ora, chi non ha ancora installato l’ultimo Pixel Drop potrebbe considerare di attendere, evitando possibili disagi.