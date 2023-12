Sky, in questi ultimi giorni ha lanciato una super promo per quanto riguarda il suo servizio di abbonamento internet, Sky Wifi.

Si tratta di una nuova promozione rivolta a tutti i nuovi clienti che hanno intenzione di attivare una nuova linea fissa con la fibra. Ovvero il servizio di massima velocità per la navigazione in internet.

Per attivare la promozione è necessario effettuare la copertura del vostro indirizzo di casa. Cosa che potete fare facilmente e senza problemi direttamente sul sito internet.

Ma vediamo nel dettaglio di che tipo di offerte stiamo parlando.

Sky Wifi: promo e altri dettagli

Le promozioni di Sky Wifi, di cui vi stiamo per parlare, offrono la possibilità di ottenere uno sconto temporaneo sulle offerte per la fibra.

Ecco perché vi consigliamo di approfittarne prima che scadano !

Esse sono:

Sky Wifi . – Connessione Internet illimitata in FTTC o Fibra FTTH;

– Telefonate a consumo;

– Modem Wifi Hub.

A 9,90 euro al mese, per i primi 18 mesi , dopodiché a 29,90 euro al mese;

Sky Wifi Plus. – Internet illimitato in FTTC o Fibra FTTH;

– Chiamate illimitate ;

– Modem Wifi Hub.

Al prezzo di 19,90 euro al mese, per i primi 18 mesi . Dopodiché a 34,90 euro al mese;

Sky Wifi Ultra. – Internet illimitato in FTTC o Fibra FTTH;

– Chiamate a consumo;

– Modem Wifi Hub;

– Rete mesh generata da Wifi Spot.

A 22,90 euro al mese per i primi 18 mesi , poi a 32,90 euro al mese.

Sky Wifi Ultra Plus. – Connessione Internet illimitata in FTTC o Fibra FTTH;

– Telefonate illimitate;

– Modem Wifi Hub;

– Rete mesh generata da Wifi Spot.

A 22,90 euro al mese per i primi 18 mesi, poi a 37,90 euro al mese.

Tali promo saranno disponibili fino al 21 Dicembre 2023, ed esclusivamente per coloro che decideranno di effettuare un abbinamento con le offerte Sky TV, Netflix e Sky Cinema.