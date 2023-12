Google Messaggi è l’app di messaggistica istantanea disponibile per i sistemi mobile Android che, ad oggi, gode di una grande popolarità. uno dei vantaggi esclusivi di questa piattaforma sta sicuramente nel fatto che essa, giorno dopo giorno, si avvale sempre di nuove funzionalità e novità interessanti, al fine di migliorare, sempre di più, l’esperienza d’uso dei suoi utenti.

A tal proposito, una funzione in particolare è stata introdotta proprio in questi ultimi giorni, si tratta di una nuova opzione realizzata per aiutare gli utenti a verificare se si trovano in una chat supportata da RCS aggiungendo un nuovo sfondo per tali chat.

Google Messaggi: tutte le novità

Lo sfondo delle chat RCS di Google Messaggi presenta cerchi o bolle sovrapposti e si avvale delle funzionalità Dynamic Color, grazie a cui garantisce una visione sempre evidente e accurata dell’interfaccia, sia se si utilizzano temi chiari sia se si utilizzano quelli più scuri.

Con questo nuovo aggiornamento gli utenti avranno persino la possibilità di sincronizzare il proprio sfondo con quello dell’altra persona presente nella chat.

In ogni caso, sembra che gli sviluppatori siano ancora intenti a testare il suo effettivo funzionamento, oltre a lavorare per lo sviluppo di una nuova opzione destinata a disabilitare la funzione sfondo, qualora fosse necessario.

Ma le sorprese non finiscono qui !

Oltre al nuovo sfondo, gli aggiornamenti dell’interfaccia includono anche un prompt nel campo di composizione e un badge sopra gli avatar degli utenti nell’elenco delle conversazioni.

Non sappiamo ancora quando tutto questo sarà reso disponibile su larga scala, in quanto, come detto, ci troviamo ancora in una fase di test, ma vi terremo aggiornati per ulteriori novità a riguardo.