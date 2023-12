Cattive notizie per i fan del famoso gioco Fallout 4, che ritarderà, non sappiamo ancora per quanto tempo, il suo aggiornamento.

Fallout è un videogioco action RPG, sviluppato da Bethesda Game Studios e pubblicato da Bethesda Softworks. La saga, dal suo primo lancio ufficiale, avvenuto il 10 Novembre 2015, è ora giunta al suo quarto capitolo, come sempre disponibile per Microsoft Windows, PlayStation e Xbox One.

In questo quarto capitolo, il giocatore si ritroverà catapultato in una Boston post-apocalittica nell’anno 2287. Ovvero 210 anni dopo la fine di una terribile e disastrosa guerra nucleare. Ed è esattamente in questa ambientazione assolutamente catastrofica che vediamo emergere il protagonista del gioco direttamente da un bunker sotterraneo noto come Vault 111.

Fallaut 4, il motivo del ritardo

Come abbiamo appunto detto, l’aggiornamento di Fallout 4 è stato quindi rimandato al prossimo anno (2024). Questo perché Bethesda, l’azienda americana che si occupa appunto di sviluppo e pubblicazione di videogiochi, sembra abbia bisogno di più tempo per poter concludere il suo lavoro.

In ogni caso l’aggiornamento di Fallout 4 per PS5 e Xbox Series X/S, sarà assolutamente gratuito e realizzato al fine di fornire ai suoi giocatori un’entusiasmante esperienza di gioco in seguito al ritorno nel Commonwealth.

Ma le sorprese non finiscono qui!

Sembra infatti che, con la sua nuova versione, Fallout abbia finalmente risolto alcuni bug che gli utenti avevano segnalato nel corso dell’anno e si sia anche occupato di ampliare l’esperienza con l’aggiunta di contenuti extra tratti dal Creation Club e realizzati dai modder.

Come detto, purtroppo non sappiamo ancora quale sarà la nuova data designata per l’uscita del nuovo aggiornamento di Fallout 4. E’ probabile però che questo coincida con l’ arrivo della serie (tratta dal gioco), sulla piattaforma Amazon prime nel mese di Aprile.