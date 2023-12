Il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento attraverso il Google Play Beta Program, portando la versione beta dell’app per Android alla versione 2.23.26.16. Tra le novità introdotte, l’attenzione è rivolta al miglioramento della gestione delle foto e dei video nei canali, con l’aggiunta degli album automatici per organizzare in modo più ordinato i contenuti multimediali.

Da settembre, i canali sono stati oggetto di attenzione e sviluppo da parte di WhatsApp. L’obiettivo è perfezionarne il funzionamento e renderli più accattivanti per gli utenti. Questa ultima novità punta a migliorare l’esperienza grazie alla creazione automatica di album nei canali. Ora, se gli amministratori di un canale condividono più immagini oppure video in maniera consecutiva, WhatsApp li raggruppa automaticamente. Gli utenti possono poi interagire con questi album esattamente come farebbero con i file multimediali in qualsiasi altra chat.

Una gestione sempre più semplice dei contenuti WhatsApp

WhatsApp, soltanto da settembre ad oggi, ha aggiunto così tante interessanti novità che descriverle tutte è praticamente impossibile. I canali forse sono una delle funzionalità più apprezzate, dato che consentono di seguire facilmente argomenti e persone di proprio interesse.

La nuova funzione semplifica la visualizzazione e l’interazione con i contenuti multimediali nei canali, offrendo un utilizzo implementato sia dal punto di vista visivo che dell’usabilità. Gli amministratori beneficiano dell’organizzazione automatica dei file multimediali condivisi, migliorando in questo modo la gestione complessiva del canale. Attualmente, l’aggiornamento è disponibile solo nel ramo beta di WhatsApp su Google Play Store e solo per un numero limitato di utenti beta.

Gli utenti della versione stabile dovranno attendere che la funzione venga implementata su larga scala. Per coloro che vogliono essere sempre aggiornati sulle ultime novità di WhatsApp, è consigliabile verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile sul Google Play Store. chi Desiderate sperimentare questa grandiosa funzione e le altre offerte dalla piattaforma in anteprima? Potete farlo, iscrivendovi al Programma Beta sui vostri dispositivi Android. Gli utenti iOS, al momento, hanno meno opzioni, potendo partecipare solo se già iscritti al programma beta. In caso di mancata iscrizione, la versione può essere aggiunta al dispositivo cercando gli APK e scaricandoli manualmente.