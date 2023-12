Euronics arriva al Natale mettendo a disposizione degli utenti un volantino davvero unico, capace sin da subito di ridurre al minimo la spesa finale che gli utenti devono sostenere, nel momento in cui dovessero decidere di avvicinarsi direttamente alla campagna promozionale o alla tecnologia in generale.

La spesa da Euronics è davvero ridotta ai minimi termini, con questo splendido volantino è possibile accedere ai medesimi prezzi sia in negozio che online, senza differenze particolari da segnalare, in termini proprio di dislocazione territoriale o di socio di appartenenza (cosa che invece è sempre accaduta in passato).

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove potete avere le offerte Amazon ed anche i nuovi codici sconto gratis in esclusiva.

Euronics, le offerte del volantino sono spaziali

L’ultima campagna promozionale di Euronics è un vero e proprio concentrato di sconti speciali che permettono a tutti i consumatori di raggiungere un livello di risparmio più unico che raro, anche nel momento in cui si volesse acquistare uno smartphone legato alla fascia media. Diversi sono i dispositivi in promozione a meno di 400 euro, tra questi spiccano Redmi Note 12 Pro, disponibile a 219 euro, Redmi 13C a 159 euro, Redmi A2 a 79 euro, Realme C55 in vendita a 249 euro, Realme C53 a 169 euro, Realme C51 a 119 euro, Realme 11 Pro+ 5G, il più costoso della selezione fermo a 419 euro, per poi passare direttamente su Realme 11 Pro, in vendita a soli 279 euro.

Tutti questi prodotti sono commercializzati alle solite condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzati. I dettagli del volantino sono raccolti per comodità direttamente a questo indirizzo.