Swiffer è indubbiamente uno dei brand più conosciuti al mondo, nel settore delle pulizie, proprio per la sua capacità di mettere sul mercato prodotti di qualità assoluta, che in genere però hanno anche un prezzo leggermente superiore alla media di quanto siamo solitamente abituati a vedere.

In queste giornate prenatalizie, su Amazon è possibile approfittare di una promozione davvero più unica che rara, gli utenti si ritrovano a poter acquistare il set composto da 1 scopa e 8 ricariche Dry (quindi il classico panno asciutto, non quello bagnato già visto ed apprezzato altrove), a cui si aggiunge anche un piumino Duster cattura e intrappola polvere.

Il set indicato nel nostro articolo è disponibile ad un prezzo veramente conveniente, se pensate che oggi basteranno solamente 10,21 euro per il suo acquisto, approfittando di una riduzione del 40% applicata sul valore consigliato di 16,99 euro.

I panni Swiffer sono adatti a qualsiasi superficie o pavimento, così da poter godere della massima versatilità, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. Dopo aver acquistato la scopa, presente nel kit, sarà poi possibile fruire delle numerose ricariche di panni che trovate sul web, lo stesso discorso può essere tranquillamente esteso al kit piumini catturapolvere.

La spedizione, come per tutti i prodotti che vi indichiamo nei nostri articoli, viene gestita direttamente da Amazon, ad oggi la consegna è prevista prima di Natale, per questo motivo avete ancora poco tempo per acquistare il prodotto e riceverlo il prima possibile, senza brutte sorprese o altro.