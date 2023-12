Il produttore cinese Honor continua a sfornare nuovi dispositivi. L’ultimo arrivato, in particolare, è il nuovo Honor X8b ed è stato annunciato in Arabia Saudita. Si tratta in realtà di una versione leggermente migliorata dello scorso Honor X8, il quale è stato annunciato sul mercato lo scorso mese di marzo. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Honor annuncia ufficialmente in Arabia Saudita il nuovo Honor X8b

Il produttore cinese Honor ha da poco annunciato ufficialmente in Arabia Saudita un nuovo smartphone. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Honor X8b, uno smartphone con diverse migliorie rispetto alla versione standard Honor X8. Il nuovo modello, infatti, presenta sul fronte un ampio display con tecnologia SuperAMOLED, mentre sul precedente modello il display è un IPS LCD.

Nello specifico, il pannello ha una diagonale da 6.7 pollici con una risoluzione pari a 2412 x 1080 pixel. È inoltre presente una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz e una luminosità di picco di addirittura 2000 nits. Una delle particolarità di questo device è la presenza di un doppio foro centrale. Qui trova posto una selfie camera da 50 MP e un piccolo flash LED. Sul retro il comparto fotografico è affidato a tre sensori fotografici rispettivamente da 108, 5 e 2 MP. Le prestazioni sono invece affidate al soc Snapdragon 680 ed è inoltre presente una batteria da 4500 mah.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo smartphone di fascia media Honor X8b è disponibile all’acquisto in Arabia Saudita in varie colorazioni ad un prezzo iniziale di circa 220 euro al cambio attuale.