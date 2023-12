Negli ultimi anni, Iliad ha registrato una crescita costante nel competitivo mercato delle telecomunicazioni italiane, distinguendosi non solo per le tariffe vantaggiose e la trasparenza, ma anche per la sua audace incursione nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Benedetto Levi, rappresentante dell’azienda, ha recentemente delineato la visione ambiziosa di Iliad durante l’evento AI-Pulse 2023, organizzato da Scaleway.

L’azienda ha manifestato un impegno concreto verso l’innovazione nell’AI, rafforzato dalla creazione di Kyutai, un laboratorio di ricerca indipendente e no-profit. Questo centro, finanziato con un investimento di 300 milioni di euro, rappresenta il fulcro della strategia di Iliad per diventare un punto di riferimento nell’AI in Europa. Un passo significativo verso questo obiettivo è stato l’integrazione di un supercomputer Nvidia nel datacenter di Scaleway, evidenziando la determinazione di Iliad a stare al passo con i progressi tecnologici.

Iliad alla guida dell’innovazione per l’AI

L’approccio di Iliad alla democratizzazione dell’AI si basa su principi di open source e open science, con l’obiettivo di rendere questa tecnologia accessibile a tutti. Questa strategia non solo facilita la condivisione delle conoscenze, ma contribuisce anche a promuovere un progresso collettivo nel settore. Inoltre, Levi ha sottolineato la necessità di competenze digitali per sfruttare appieno le tecnologie avanzate come la fibra e il 5G.

Iliad non si limita solo agli investimenti in infrastrutture tecnologiche, ma si dedica attivamente all’educazione digitale. In questo contesto, l’iniziativa Iliadship e vari corsi di formazione gratuiti giocano un ruolo cruciale nel ridurre il divario di competenze digitali in Italia. L’azienda promuove la convinzione che una tecnologia efficace richiede una solida comprensione e abilità diffuse tra la popolazione.

Con la guida di Benedetto Levi, Iliad sta emergendo come un’azienda chiave per il futuro dell’AI in Europa. Gli investimenti in corso prevedono la realizzazione di ulteriori laboratori di ricerca sull’IA e supercomputer, che non solo rafforzeranno la sua posizione nel settore delle telecomunicazioni, ma contribuiranno anche alla crescita tecnologica dell’intero continente europeo.

Oltre al profitto, ciò che distingue Iliad è il suo impegno a promuovere una società più connessa e digitalmente competente in Italia. Questa visione, insieme alle tariffe competitive e alla trasparenza, fa emergere Iliad come un esempio positivo nel panorama aziendale. Si spera che altre aziende, anche di dimensioni più grandi, possano seguire il suo esempio, contribuendo così a una società più avanzata e tecnologicamente competente. In un mondo in rapida evoluzione, la speranza per un futuro migliore è un’aspirazione che continua a guidare le azioni di aziende come Iliad.