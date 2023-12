Netflix, la classifica delle serie TV e dei film DA NON PERDERE

Il periodo di Netflix risulta davvero pieno di contenuti da guardare tutti insieme sul divano. Ci sono infatti sia dal lato dei film che dal lato delle serie TV, svariate produzioni di gran livello che sono finite nei primi 5 posti.

In basso abbiamo scelto di offrire un resoconto con le prime 5 posizioni per quanto riguarda le serie e con le prime 5 posizioni per quanto concerne i film.

Netflix, le migliori serie TV e i film da non perdere prima di Natale

Sui primi tre gradini del podio per quanto concerne i film, si trovano rispettivamente Il mondo dietro di te, Family Switch e Intreccio di Destini. Segue al quarto posto una produzione tutta italiana, ovvero I peggiori giorni.

Il quinto posto risulta occupato stabilmente da un docufilm, quello di Ilary Blasi. “Unica” vedrà raccontate al suo interno tutte le vicende che hanno visto finire sulle prime pagine di tutti i giornali la burrascosa separazione con Francesco Totti. Ricordiamo che è stato per diversi giorni primo in classifica ottenendo gran successo.

Per quanto riguarda invece le serie TV, Netflix tende a proporre grandi contenuti misti tra i vari generi.

Il primo gradino del podio è occupato da una serie a tema natalizio, che si chiama Odio il Natale. Al secondo posto c’è invece qualcosa di totalmente esente dal Natale, ovvero Uno splendido errore. Il terzo posto risulta occupato in maniera alquanto stabile da una recente aggiunta, ovvero la serie Pax Massilia, mentre al quarto ecco Obliterated – Una notte da panico. Al quinto posto invece ecco Una famiglia quasi normale.