WindTre, a Natale l'operatore ti regala uno smartphone di quinta generazione

WindTre si posiziona tra i principali operatori di telefonia mobile in Italia, offrendo soluzioni vantaggiose per l’acquisto di smartphone a rate, soprattutto in vista del periodo natalizio. Con le sue offerte promozionali, la compagnia permette ai clienti di ottenere nuovi smartphone 5G senza costi aggiuntivi. Alcune delle tariffe proposte includono anche l’opzione di Giga illimitati in 5G con accesso prioritario alla rete fino alla fine di marzo.

WindTre: le promozioni a cui non puoi resistere

Tra le offerte più interessanti di WindTre troviamo:

Full 5G: Include minuti illimitati (50 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino al 31/3/2024, poi 200 GB in 5G. Il prezzo è di 14,99 €/mese con Easy Pay, e l’offerta include un Samsung Galaxy A14 5G o Moto G54 5G a zero euro con un anticipo di 29,99 euro. Pack Protect 5G: Questa tariffa offre minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino al 31/3/2024, poi illimitati fino a 30 Mbps. Il costo è di 19,99 €/mese con Easy Pay e include un OPPO A78 5G. Unlimited 5G: Comprende minuti illimitati (200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G, con un costo di 29,99 €/mese con Easy Pay.

WindTre offre anche altri servizi come lo Smartphone Reload Plus, che consente di cambiare il telefono dopo 13 mesi dall’attivazione o sostituirlo in caso di danneggiamento. I clienti possono scegliere tra diversi modelli di iPhone 15 con diverse opzioni di rateizzazione e pagamenti.

Inoltre, WindTre propone Super Fibra Unlimited, una soluzione per l’Internet di casa con velocità fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate e un prezzo di 26,99 €/mese o 22,99 €/mese per i già clienti mobile. Questa offerta include anche Giga illimitati per tutte le SIM della famiglia (massimo tre).

Queste offerte di WindTre rappresentano soluzioni vantaggiose per chi è alla ricerca di nuovi smartphone e piani tariffari flessibili, con l’aggiunta di opzioni per la connessione domestica ad alta velocità.