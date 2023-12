Ford sta adottando misure significative per adattarsi al cambiamento nelle dinamiche del mercato dei veicoli elettrici, con una riduzione della produzione presso il Rouge Electric Vehicle Center e una revisione dei piani per il pick-up elettrico F-150 Lightning negli Stati Uniti. Questa mossa segue la notizia che Ford sta perdendo 36.000 euro per ogni veicolo EV venduto, evidenziando le sfide finanziarie nel settore elettrico.

L’azienda ha recentemente comunicato ai fornitori di prepararsi per un volume di produzione ridotto a sole 1.600 unità a settimana, indicando un significativo ridimensionamento rispetto all’obiettivo iniziale di 3.200 unità settimanali. Questa decisione si inserisce in un contesto più ampio di rallentamento delle vendite nel settore elettrico, che ha portato a un ritiro degli investimenti in questa categoria.

Perdite e ristrutturazioni nel segmento elettrico di casa Ford

La scelta di ridurre la produzione non riguarda solo l’F-150 Lightning; Ford ha esteso tale ottica anche al SUV elettrico Mustang Mach-E, dimostrando una flessibilità strategica per rispondere alle dinamiche di mercato mutevoli. La casa automobilistica aveva inizialmente aumentato la produzione con l’aggiunta di un terzo turno all’impianto di Dearborn, Michigan, ma ora sta adattando la produzione alle richieste effettive del mercato.

Nonostante la revisione dei piani, l’F-150 Lightning ha registrato un aumento delle vendite, con 20.365 unità vendute fino a novembre di quest’anno, rappresentando un notevole aumento del 54% rispetto all’anno precedente. Questo dimostra che, nonostante le sfide nel settore elettrico, c’è ancora una domanda considerevole per veicoli come l’F-150 Lightning.

Ford ha anche dichiarato un ritardo di circa 12 miliardi di dollari nelle spese pianificate per i veicoli elettrici, in parte a causa dei costi sostenuti durante uno sciopero della United Auto Workers (UAW). Inoltre, i lavori su uno degli impianti di batterie previsti per il Kentucky sono attualmente fermi, aggiungendo ulteriori sfide al percorso dell’azienda nel settore elettrico.

Riflessi dell’instabilità nel settore elettrico

La decisione di Ford di ridimensionare la produzione dei veicoli elettrici riflette la necessità di adattarsi a un mercato mutevole e alle difficoltà finanziarie nel settore. Nonostante ciò, il successo delle vendite dell’F-150 Lightning suggerisce che, nonostante le sfide, c’è ancora un forte interesse per i veicoli elettrici. L’azienda dovrà navigare con attenzione attraverso queste sfide per mantenere una posizione rilevante nel panorama dell’elettrificazione automobilistica.