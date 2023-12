Con un comunicato ufficiale TIM ha appena annunciato di aver esteso e migliorato gli accordi con Amazon, ed ecco dunque che su TIM Vision ora arrivano tutti i contenuti di Prime Video, grazie a questa partnership dunque tutti gli abbonati a TIMVision Intrattenimento o TIMVision Gold potranno guardare i contenuti Prime.

Al centro di questa iniziativa ci sarà la possibilità di guardare una partita di Champions League a turno e di guardare tutti i contenuti presenti sulla piattaforma originali.

Numerose opzioni

TIM ha anche inserito la possibilità di scegliere svariate possibilità che includono nell’abbonamento anche Netflix e Disney+ in modo da creare la propria piattaforma personalizzata più adatta alle proprie esigenze incrociando i vari contenuti esistenti, ecco parte della dichiarazione di TIM: “L’accordo conferma e rafforza il posizionamento di TimVision come la piattaforma streaming più completa del panorama televisivo italiano, che offre il meglio dell’intrattenimento per tutta la famiglia, lo sport e tutto il calcio nazionale e internazionale. I contenuti sono disponibili su un unico decoder, il TimVision Box, incluso in tutte le offerte”.

Nel dettaglio abbiamo che TIMVision Gold costa 30,99 euro al mese fino al 31 Marzo 2024, dopodiché sale a 40,99 euro, quest’ultima include Disney+ con pubblicità, DAZN Standard, Infinity+, Netflix Standard con pubblicità e Prime.

Di contro abbiamo poi TIMVision Intrattenimento ad un costo di 14,99 euro al mese che include invece Disney+ standard con pubblicità, Netflix Standard ed Amazon Prime.

Se dunque siete interessati a questo pacchetto di visione ora potrete godere di tutti i contenuti Amazon Prime Video incluso il calcio in diretta.