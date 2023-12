Microsoft ha annunciato l’arrivo di nuovi giochi gratuiti attraverso l’iniziativa Xbox Free Play Days. Questa promozione permette agli abbonati all’Xbox Live Gold e al Game Pass Ultimate di accedere gratuitamente a una selezione di titoli fino a domani.

I titoli gratis di questo fine settimana includono Aliens: Fireteam Elite e Lego 2k Drive, disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass Core e Ultimate. Inoltre, si possono trovare Call of Duty Modern Warfare III (soltanto in modalità multiplayer) ed EA Sports FC 24 sono accessibili rispettivamente per gli utenti Xbox e per EA Sports FC 24.

Come accedere ai giochi gratuiti su Xbox

Nel caso si voglia scaricare e giocare ad uno di questi titoli, gli utenti dovranno trovarli e installarli singolarmente dalle pagine su Xbox.com. Successivamente, verranno indirizzati al Microsoft Store, dove dovranno effettuare l’accesso per vedere l’opzione di installazione con il proprio abbonamento.

I giochi possono anche essere trovati su console andando sulla scheda Abbonamenti in Xbox Store e entrando nell’area membri Gold per individuare la raccolta Free Play Days su Xbox One e Series X|S.

Imminente lancio di un abbonamento gratis?

Durante il Wells Fargo TMT Summit, il CFO di Microsoft Gaming, Tim Stuart, ha suggerito la possibilità di introdurre una versione gratuita di Xbox Cloud Gaming, sostenuta da pubblicità. L’idea di base è offrire agli utenti la possibilità di guardare annunci pubblicitari per ottenere accesso a sessioni di gioco in streaming non pagndo cifre aggiuntive.

Stuart ha menzionato l’approccio per i mercati emergenti, come Africa, Sud-Est asiatico e India, dove le console tradizionali hanno una diffusione limitata. Questo approccio potrebbe essere un modo per raggiungere un pubblico più ampio in regioni dove le console non sono così diffuse. Tuttavia, non è chiaro se questa proposta sarà estesa a regioni come l’Europa o il Nord America. Al momento, Xbox Cloud Gaming (xCloud) è disponibile solo per gli abbonati di Game Pass. Nel contesto delle crescenti offerte di servizi di giochi in streaming, l’introduzione di un modello gratuito supportato da annunci potrebbe rappresentare un tentativo di Microsoft di rimanere competitiva e di espandere la sua presenza in nuovi mercati.