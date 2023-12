Acer Swift Go 14 è ufficiale: Intel Core Ultra e intelligenza artificiale

Acer Swift Go 14 è il nuovo notebook con intelligenza artificiale (modello sFG14-72), un dispositivo che integra al proprio interno i processori Intel Core Ultra di ultima generazione, la scheda grafica Intel Arc e Intel AI Boost, tutto combinato con una unità di elaborazione neurale proprietaria, atta a fornire prestazioni ancora migliori.

Sotto il cofano si trova la prima grande novità, Intel Core Ultra 7 155H, con certificazione Intel Evo, che porta il dispositivo ad avere la possibilità di risvegliarsi all’istante, e di non consumare troppa batteria (l’autonomia si aggira attorno alle 12,5 ore). Il motore IA dedicato è Intel AI Boost, utile per migliorare le performance, puntando comunque ad una multimedialità, dettata anche dalla presenza dell’eccellente webcam QHD a 1440p, che integra al proprio interno tanta tecnologia: Acer PurifiedVoice, per rimuovere i rumori di sottofondo, Acer PurifiedView, per migliorare le immagini riprese aggiungendo anche effetti.

L’IA la fa da padrona, con Acer AlterView per convertire immagini in due dimensioni in sfondi animati 3D, ma anche grazie alla presenza di Copilot, sarà possibile sfruttare la suddetta per il gaming, la creatività ed il lavoro in generale, andando a ridurre al massimo lo sforzo richiesto all’utente finale, essendo l’IA integrata in app come Foto, strumento di catture, Paint e altre.

Acer Swift Go 14: specifiche e prezzi

Ottima la connettività fisica, con la presenza di due USB type-C, uno slot microSD ed una HDMI 2.1 di nuova generazione, passando per il bluetooth LE e WiFi Intel 6E. Il design del prodotto è elegante, ma allo stesso tempo leggero e portabile, con uno spesso di 14,9 millimetri ed un peso di circa 1,32 kg, mantenendo sempre un forte focus sull’ecologia, infatti il touchpad OceanGlass è realizzato con plastica riciclata recuperata dagli oceani (oltre che essere più grande del 44% del solito).

Il display è da 14 pollici di diagonale, un bellissimo OLED che presenta risoluzione a 2880 x 1800 pixel, con certificazione DCI-P3 e copertura della gamma al 100%, ha una frequenza di aggiornamento a 90Hz, e VESA display HDR True Black 500. Il prodotto potrà essere acquistato in Italia dal mese di Dicembre, con un prezzo di partenza di 1199 euro, sarò disponibile anche una variante che presenta display WUXGA, quindi con una risoluzione inferiore alla suddetta, pari a 1920 x 1200 pixel, così da risultare più accessibile ed economico per la maggior parte dei consumatori in Italia.