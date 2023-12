iOS 17.2: arriva ufficialmente l'app Diario, cos'è e come si usa

Durante gli ultimi giorni sono state lanciate tante novità da Apple all’interno della nuova versione del sistema operativo iOS 17.2. Ovviamente a fare più rumore ci ha pensato l’applicazione Diario, in America chiamata Journal.

Tutti coloro che installano la nuova versione del sistema operativo su iPhone, ed anche su iPad, potranno avere a disposizione questa funzionalità. Il suo scopo è quello di tenere traccia di tutti gli eventi quotidiani che gli utenti fronteggiano, non solo scrivendone, ma registrando il tutto anche con foto e video.

Come spiega Apple, la nuova applicazione Diario si serve dell’on-machine Learning, in modo da offrire dei suggerimenti personalizzati che semplifichino il report delle informazioni scritte nell’app. Aprendo la piattaforma potrete ritrovarvi davanti ad un vero e proprio diario di ricordi giorno per giorno.

Apple lancia Diario, l’app per i ricordi super sicura per gli utenti

Queste sono ad esempio le parole del vicepresidente di Apple, Bob Borchers, che ci ha tenuto ad evidenziare la capacità di Apple con il lancio dell’app Diario. Questa infatti è in grado di semplificare la conservazione di ricordi importanti, gestendo in modo intelligente le informazioni personali direttamente dall’iPhone dell’utente.

Inoltre, si sta permettendo ad altre applicazioni di questo genere di offrire suggerimenti personalizzati mantenendo un elevato standard di privacy. È proprio questo infatti un aspetto fondamentale che rappresenta un punto cardine all’interno della nuova applicazione. Tramite le impostazioni dell’iPhone, gli utenti potranno impostare lo sblocco tramite il codice o il Face ID. Ciò consentirà di tenere tutto al riparo dai curiosi.