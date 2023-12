Quando la TRUFFA phishing ti svuota il conto, attenti al messaggio

Sono così tante le truffe che stanno girando nell’ultimo periodo che identificarne una è diventato difficile. Molti utenti, visto che esistono siti di incontri che operano in questo modo, tendono a cascare nella solita truffa.

Gli ultimi inganni stanno utilizzando proprio la tecnica di fingere di rappresentare questi portali, facendo credere ai poveri malcapitati di poter intraprendere una nuova conoscenza.

La truffa gira in maniera rapidissima, state attenti a questo messaggio che vi porta ad un finto sito di incontri

La truffa è proprio questa che vedete qui in basso, scritta in un italiano abbastanza carente ed impreciso e con chiare allusioni ad un sito a cui iscriversi. Questo è il messaggio, fate molta attenzione.

Ciao caro amico,

ho visto il tuo contatto su un sito con la tua immagine privata e mi sei piaciuto al momento. Proprio per questa motivazione ho deciso di inoltrarti il mio messaggio, così da conoscerti davvero facile. Sei un bellissimo uomo italiano e mi piacerebbe troppo parlare con te dal privato.

Avevo programmato un incontro con delle mie amiche, ma purtroppo non possono più raggiungermi.

Ho deciso quindi di prendere il destino nelle mani e di invitarti a incontrarci.

Perciò, se sei aperto a nuove conoscenze, scrivimi adesso.

Dopo una lettera così sincera, ho iniziato ad avere un po’ paura di me stessa.

Forza! Deciditi, scrivi sul mio profilo segreto e ti darà una mando ad organizzare il nostro nuovo incontro spontaneo.

Non perdere altro tempo, abbiamo un po’ di tempo per incontrarci. Aspetto.”