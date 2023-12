A partire da Aprile 2024 ci saranno dei cambiamenti che riguarderanno tutti i clienti Vodafone, l’operatore telefonico italiano leader assoluto nel mercato delle telecomunicazioni sul territorio nazionale.

Il cambiamento in questione riguarda l’app MyVodafone. Gli utenti infatti, non potranno più accedere alla piattaforma senza effettuare prima il login con le credenziali del proprio account.

A tal proposito, per prepararsi a questo nuova modalità di accesso, a partire da Gennaio 2024, il sistema inizierà a chiedere un codice OTP, che vi verrà inviato tramite sms, per l’auto-identificazione, nel caso in cui decidiate di aprire l’app senza inserire le credenziali dell’account.

Vodafone: Obiettivo sicurezza per tutti i suoi utenti

Vodafone si è occupato di comunicare questa importante novità ai propri clienti attraverso l’invio di email già nei primi giorni di Dicembre 2023.

Ritornando alle nuove modalità di accesso stabilite per l’app, la verifica in due passaggi con il codice OTP verrà richiesta ogni volta che si intende aprire MyVodafone, anche nel caso in cui si è connessi su rete Vodafone senza aver effettuato il login.

L’operatore ha pensato di introdurre questa novità per garantire una maggiore sicurezza e protezione dei dati sensibili dei suoi clienti. Per questa ragione, il gestore, consiglia a tutti i suoi utenti, di iniziare a creare un proprio un account sul sito ufficiale Vodafone, nel caso in cui non avessero ancora effettuato la registrazione.

Così facendo potranno continuare ad accedere all’app senza problemi anche nei prossimi mesi.

La sicurezza online non è mai abbastanza o troppo eccessiva, e la tutela dei propri dati personali ed informazioni sensibili non dovrebbe mai essere troppo sottovalutata !