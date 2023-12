Uno dei principali temi caldi degli ultimi giorni è senza alcun dubbio The Day Before, il gioco a tema post apocalittico è infatti approdato da pochi giorni su Steam lasciando però dietro di sé una vera scia di distruzione, il gioco infatti non è stato accolto benissimo dalla community la quale è rimasta delusa dalla scarsa qualità del titolo portando a una valanga di recensioni negative che hanno fatto addirittura finire in fallimento la sua casa di produzione.

A produrre il gioco è stata l’azienda Fntastic che aveva promesso a tutti i giocatori un titolo di qualità che avrebbe soddisfatto i palati anche più esigenti, cosa che in realtà non è avvenuta a causa di numerosi bug, problemi di gameplay e pochezza di contenuti del gioco stesso, tutti gli elementi che hanno portato infine alla chiusura completa dell’azienda entro quattro giorni il lancio del videogioco, con quest’ultima che ha affermato di non avere i fondi sufficienti per continuare lo sviluppo del videogioco.

Marketing errato

Quello che vedete e il risultato di una campagna di marketing a dir poco sconsiderata e esagerata, la quale aveva promesso risultati incredibilmente migliori con i quali l’azienda stessa non poteva competere, ora il videogioco non è più disponibile su Steam che a sua volta si sta organizzando per offrire rimborsi a tutti quei giocatori che lo desidereranno.

L’azienda dietro il videogioco ha dichiarato che tutti i proventi che arriveranno negli ultimi tempi verranno utilizzati per pagare i debiti con i produttori impegnati nella creazione di The Day Before.