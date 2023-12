Instagram ha recentemente introdotto una nuova e innovativa funzionalità che consente agli utenti di modificare lo sfondo delle immagini nelle storie. Questa funzione agisce attraverso l’uso di un tool di editing basato sull’intelligenza artificiale generativa. Questo avanzato strumento offre agli utenti la possibilità di trasformare completamente l’aspetto delle proprie storie, rendendo l’esperienza di condivisione di contenuti ancora più personalizzata e creativa.

Cambiare lo sfondo delle storie di Instagram con l’AI

Il processo di modifica dello sfondo è sorprendentemente semplice. Durante la creazione di una storia, basta toccare l’icona Backdrop situata nella parte superiore dello schermo. Una volta fatto ciò, il tool di editing entra in azione, eliminando automaticamente lo sfondo esistente e aprendo uno spazio nella parte inferiore dello schermo in cui gli utenti possono inserire una descrizione testuale, nota anche come prompt. Dopo aver inserito il prompt desiderato e premuto la freccia verso destra, l’intelligenza artificiale genererà un nuovo sfondo basato sulla descrizione fornita.

Una volta pubblicata la storia, verrà automaticamente aggiunto uno sticker denominato “Try it”, contenente il prompt utilizzato per ottenere il nuovo sfondo. Questo permette ai follower di interagire con la storia, toccando lo sticker e accedendo direttamente alla funzionalità Backdrop. Tuttavia, è importante notare che al momento questa funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti.

Arrivano nuovi strumenti per la sicurezza

Parallelamente a questa innovazione, Instagram ha implementato nuovi strumenti progettati per proteggere gli utenti da interazioni indesiderate, come spam e account falsi (bot). In arrivo nelle prossime settimane, una suite di strumenti consentirà ai creatori di rimuovere rapidamente commenti di spam e individuare account fasulli. I nuovi sistemi di rilevamento automatico di Instagram sposteranno automaticamente i commenti indesiderati in una inbox separata, offrendo agli utenti la possibilità di esaminare gli account. In alternativa, gli utenti potranno eliminare tutte le richieste con un singolo tap, semplificando notevolmente il processo di gestione delle interazioni.

La protezione dagli account fasulli non si limita solo ai commenti. Instagram ha esteso la sua vigilanza anche ai tag di spam, consentendo agli utenti di rimuoverli facilmente. Inoltre, il tool Hidden Words è stato potenziato per nascondere automaticamente i commenti di spam nei post, migliorando ulteriormente l’esperienza utente e garantendo un ambiente più pulito e sicuro sulla piattaforma.

In un contesto più ampio, l’introduzione di queste nuove funzionalità sottolinea l’impegno di Instagram nel migliorare continuamente l’esperienza degli utenti, offrendo strumenti avanzati e misure di sicurezza per garantire un ambiente virtuale positivo e interattivo. Con l’utilizzo sempre più diffuso dell‘intelligenza artificiale, Instagram sta dimostrando come questa tecnologia possa essere sfruttata in modo creativo per arricchire le possibilità di creazione e condivisione di contenuti sulla piattaforma sociale.