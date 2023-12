Un nuovo tipo di smart camera box che arriva direttamente da Hong Kong è stato mostrato al pubblico che scatta foto naturalistiche anche in 8k. Questa fotocamera è stata fabbricata dalla compagnia cinese Ueleret che ambisce a realizzare strumenti per fotografare animali nel loro ambiente naturale con una precisione discreta adatta a fotografi professionisti e amatori.

Questa società è stata realizzata infatti proprio da un appassionato di fotografia che ha voluto migliorare la qualità di foto e video garantendo controlli a distanza con foto-trappole che si integrano perfettamente con l’ambiente circostante. Dato che alcuni fotografi sono costretti, la maggior parte delle volte, a creare delle postazioni per immortalare gli animali di passaggio, adesso la smart camera box può essere integrata con le migliori fotocamere di ultima generazione tra cui: Canon R3 e R5, Sony A7, A9 e tutti i tipi di Nikon fino alle Z9.

Caratteristiche tecniche della Smart camera box di Ueleret

Il comparto in cui viene inserita la fotocamera è di un materiale ultraresistente in grado di confondersi con la natura circostante grazie al suo rivestimento mimetico e di resistere a tutti i tipi di clima, inoltre è possibile posizionarlo in qualsiasi punto del bosco in cui si vogliono fotografare gli animali grazie ad appositi cavalletti; queste fotocamere possono essere associate in modo da creare uno scatto nello stesso momento con una risoluzione fino a 8k sia di giorno che di notte con una batteria che dura 60 giorni da 24V con una potenza di 36W agli ioni di litio in grado di durare anche 120 giorni se integrata con altri pacchi batteria.

La fotocamera chiamata Trail camera presenta una micro SD con 512GB di memoria con una risoluzione di 20Mp e una distanza massima di 25 metri da cui scattare foto automaticamente; inoltre la smart camera box viene venduta ad un prezzo di circa 700 euro per coloro che acquisteranno per primi la fotocamera anche se la data di consegna è prevista a febbraio del 2024.