La piattaforma streaming Netflix contiene centinaia di titoli nei suoi cataloghi, tra film, serie tv e documentari. Di questi alcuni, tra i più famosi, sono di produzione originale e rappresentano il fiore all’occhiello della piattaforma.

Tra i più famosi ricordiamo infatti Stranger Things, The Crown e Narcos, solo per citarne alcune.

Non sempre però le cose filano liscio e spesso Netflix è costretta a cancellare alcune serie tv, interrompendone la produzione anche senza dare al pubblico un finale.

Le motivazioni di queste cancellazioni sono differenti e possono riguardare obiettivi strategici, costi di produzione, valutazioni creative e anche ascolti e popolarità degli show.

Netflix, quali sono le serie tv cancellate durante questo 2023?

Anche nel 2023 Netflix è riuscita a fare strage di serie tv, irritando non poco i fan degli show. In totale sono 17 le serie tv che sono state cancellate dalla piattaforma e che non avranno dei finali.

Vediamo quali titoli hanno fatto più scalpore.