Le offerte Android sono le più interessanti del momento, sono perfettamente in grado di spingere un numero impressionante di consumatori all’acquisto di applicazioni di vario genere, tra cui troviamo appunto anche giochi e software che possono indubbiamente andare ad incrementare il livello qualitativo ed esperienziale generale.

L’unico grande difetto del Play Store sta nella totale assenza di una pagina riepilogativa delle migliori offerte, infatti ad oggi i consumatori si ritrovano a non poter scoprire sin da subito quali sono i migliori prezzi bassi, e di conseguenza devono fare affidamento sul nostro articolo per riuscire a raggiungerli. Bando alle ciance, scopriamo subito le offerte migliori del momento.

Offerte Android, un risparmio assurdo su queste app

Uno dei giochi più discussi degli ultimi anni è sicuramente Limbo, titolo che ha goduto dell’apprezzamento della critica per il suo level design e per l’atmosfera generale, oggi può essere acquistato dal pubblico con un risparmio non da poco, infatti il suo costo finale è di soli 0,49 euro (LINK).

Sempre parlando di giochi, nel caso in cui non vogliate spendere nemmeno un centesimo, la scelta potrebbe ricadere su BlackThorn Castle 2, in promozione nel periodo corrente a titolo gratuito (LINK), per poi virare verso alcune applicazioni di qualità: Synonyms Pro (gratis a questo link), oppure l’Erom – Icon Pack, anch’esso completamente gratis a questo link.

Come al solito non sappiamo per quanto tempo le promozioni resteranno attive, per questo motivo consigliamo di velocizzare al massimo l’acquisto.