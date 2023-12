Recensione Amazon Fire TV Stick 4K 2023 - ora ha davvero tutto

Il nuovo Amazon Fire TV Stick 4K 2023 estende al massimo le capacità della precedente generazione, garantendo una maggiore versatilità d’uso, andando difatti a limare quei piccoli difetti segnalati in passato, per arrivare ad un prodotto sicuramente più completo ed in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Da un punto di vista puramente estetico il prodotto non cambia rispetto al passato, all’interno della confezione trovano posto la TV Stick 4K da collegare fisicamente alla porta HDMI, una piccola prolunga HDMI, nel caso in cui si necessitasse di un filo, un telecomando per il controllo da remoto (con il controllo vocale integrato), il cavo per l’alimentazione (data l’assenza di una batteria integrata) ed ovviamente due batterie AAA (mini-stilo per intenderci) per il suo funzionamento.

E’ realizzato interamente in plastica, ha dimensioni di 99 x 30 x 14 millimetri (escluso il connettore, altrimenti sarebbe di 108 x 30 x 14 millimetri), con un peso di 43,5 grammi. Per garantirne il funzionamento deve essere collegato fisicamente alla porta HDMI del televisore, non sono presenti pulsanti fisici di alcun tipo sulla sua superficie.

Il telecomando è sempre il solito caratteristico, già visto in altri device di Amazon Alexa, con il tasto superiore per l’accensione/spegnimento, ma sopratutto con la presenza del pulsante azzurro per accedere direttamente ad Amazon Alexa dal telecomando stesso (grazie al microfono integrato). Le sue dimensioni sono di 38 x 142 x 16 millimetri, con un peso di soli 43,4 grammi.

Hardware e Specifiche

L’Amazon Fire TV Stick 4K 2023 è un dongle TV con processore quad-core da 1,7GHz, accoppiato con GPU a 650 MHz ed uno spazio di archiviazione integrato di 8GB, utilizzabile ad esempio per l’installazione di applicazioni di terze parti e similari. Questi si può collegare alla rete sfruttando la connettività WiFi 6 dual-band, ovvero a 2.4 e 5GHz, ma l’utente può collegarsi direttamente allo stesso sfruttando il bluetooth 5.2.

La sua natura 4K permette di raggiungere una risoluzione massima appunto in 4K (con supporto a Dolby Vision e HDR10+), dipendentemente dalla compatibilità del televisore a cui è effettivamente collegato, supportando anche svariati format audio: dolby atmos e surround 7.1. Rispetto alla generazione precedente, assistiamo al raddoppio del quantitativo di RAM integrato, ciò porta il prodotto ad essere molto più rapido nelle varie operazioni, oltre ad una migliore gestione della rete (con velocità più elevata), dato il passaggio dal WiFi 5 al WiFi 6 di ultima generazione.

L’altra grande novità vede l’integrazione della modalità Live View, finestra picture-in-picture, per una maggiore versatilità nell’utilizzo, manca ad esempio la modalità ambiente di Fire TV, che ritroviamo invece nella Fire TV Stick 4K Max. Le funzioni raggiungibili sono perlomeno sempre le stesse, con il dispositivo recensito è possibile accedere rapidamente a tutti i servizi di streaming (grazie anche al processore quad-core), come Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV, Rai Play, Mediaset Infinity o Paramount+, mantenendo una elevata qualità di riproduzione e di trasmissione. Oltre a questo, gli stessi utenti possono utilizzare l’Amazon Fire TV Stick 4K 2023 per accedere a servizi online, come YouTube, PlutoTV, Twitch e Plex.

La piena integrazione con Amazon Alexa, estende inoltre la possibilità di controllare anche i dispositivi collegati all’account (sfruttando la funzione picture-in-picture, ad esempio si può vedere la telecamera in una piccola finestra), senza doversi muovere dal divano di casa. L’immediatezza nell’utilizzo è il suo punto di forza, è un prodotto plug&play, infatti basta aprire la confezione, collegare l’alimentazione ed il cavo alla porta HDMI, associare il telecomando ed effettuare il login ai servizi dedicati.

Amazon Fire TV Stick 4K 2023 – conclusioni

In conclusione Amazon Fire TV Stick 4K 2023 è il dongle TV definitivo, il giusto compromesso su cui fare riferimento nel momento in cui si fosse interessati ad un prodotto che permetta di raggiungere la risoluzione 4K, con tecnologie di ultima generazione (tra cui il WiFi 6 dual-band), ed una immediatezza nell’utilizzo senza pari. Il tutto porta importanti miglioramenti, in termini di rapidità di utilizzo, grazie al processore quad-core ed il doppio della memoria RAM. Amazon Fire TV Stick 4K 2023 può essere acquistato direttamente su Amazon ad un prezzo di listino di 69 euro, una cifra più che adeguata per la tipologia di prodotto e per le prestazioni generalmente offerte.