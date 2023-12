Amazon è pronta ad invogliare gli utenti ad effettuare acquisti sulla propria piattaforma in occasione del Natale, con il lancio di nuove offerte speciali capaci di ridurre al massimo la spesa finale che gli utenti devono necessariamente sostenere.

Tra i tanti sconti disponibili apprezziamo quello applicato sulla Kingston DataTraveler Exodia, ovvero una penna USB, disponibile nella colorazione nera con gancio giallo, che presenta anche un comodo cappuccio protettivo che vi aiuterà nell’utilizzo in mobilità. La variante disponibile ha capacità di 128GB con connettore USB 3.2 Gen1, quindi ad altissima velocità e di ultima generazione.

Amazon: che offerta su questa penna USB

Gli utenti che la volessero avere, devono comunque sapere che il suo prezzo finale di vendita è decisamente ridotto, infatti a partire dai 19,95 euro previsti di listino, è stato applicato uno sconto del 50%, che l’ha portata oggi a costare solamente 9,99 euro.

Le dimensioni del prodotto sono estremamente ridotte, se pensate che infatti raggiunge solamente 6,73 x 2,11 x 1,01 centimetri, con un peso di soli 11 grammi. I materiali di costruzione, sebbene siano completamente plastici, sono abbastanza resistenti, non raggiungono la qualità effettiva di modelli ben più costosi, ma restano più che adeguati per la fascia di prezzo di posizionamento del prodotto stesso.

Se interessati all’acquisto, in ultimo, dovete comunque sapere che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon, con consegna molto rapida, quasi fulminea, capace di avvenire in tempi veramente brevissimi. La garanzia è solita di 24 mesi dalla data effettiva di acquisto, così da poter coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica riscontrati in fase di utilizzo.