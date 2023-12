Un lungo e fruttuoso rapporto tra la casa automobilistica italiana e le forze dell’ordine riceve un nuovo capitolo: la consegna della Lamborghini Urus Performante alla Polizia Stradale.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha presieduto la cerimonia di consegna a Roma nella piazza del Viminale. Durante l’evento, ha passato le chiavi della supercar al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oltre che al Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani.

La partnership tra Lamborghini e la Polizia di Stato ha una storia che inizia nel 2004, e la nuova Urus Performante è il sesto modello a far parte della flotta della Polizia Stradale.

La supercar si aggiunge alla già presente Huracán LP610-4, ampliando le capacità delle forze dell’ordine con servizi speciali, inclusi il trasporto urgente di organi e plasma.

Un nuovo capitolo nella lunga collaborazione con la Polizia di Stato

Stephan Winkelmann ha espresso il suo orgoglio e la sua soddisfazione riguardo a questa lunga collaborazione: “Sapere che i nostri modelli sono utilizzati per funzioni di pubblica utilità e, soprattutto, per operazioni determinanti a salvare vite umane, non può che rendere orgoglioso me e ma anche tutta l’azienda.”

L’Urus Performante è stata adattata per il servizio di Polizia dai tecnici Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. Il design esterno rispetta le specifiche della Polizia, combinando l'”Azzurro Polizia di Stato” con il bianco, aggiungendo fasce tricolori sui fianchi e sulla linea di cintura.

Loghi riflettenti della Polizia sono stati applicati sulle portiere, mentre una barra luminosa con luci LED blu a 360° e una sirena elettrica bitonale sono state installate sul tetto. Gli interni dell’auto sono stati personalizzati per rispondere alle esigenze della Polizia.

Questi includono un cassetto blindato per armi, un pannello abbattibile per messaggi grafici, uno spazio dedicato per attrezzature e un frigorifero portatile per il trasporto di organi, dotato di display e datalogger per il monitoraggio della temperatura.

Le straordinarie prestazioni della Lamborghini Urus Performante

La Lamborghini Urus Performante della Polizia è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 666 CV, che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 306 km/h. Le eccezionali prestazioni di questa vettura si sono dimostrate anche nella Pikes Peak Hillclimb nel 2022, dove ha segnato il miglior tempo per SUV di serie.

Questa consegna sottolinea il ruolo di Lamborghini nell’assicurare che le forze dell’ordine italiane possano contare su veicoli di altissima qualità, adatti a svolgere compiti cruciali per la sicurezza pubblica. La nuova Urus Performante, con la sua potenza e versatilità, promette di essere una risorsa preziosa per la Polizia Stradale italiana a partire dal 2024.

