Fastweb continua la sua crescita nel mercato delle telecomunicazioni italiane senza sosta. L’operatore grazie alla linea presa in prestito da WindTre, può godere di un’ottima copertura di rete su tutto il territorio nazionale e della nuova tecnologia del 5G.

Naviga alla massima velocità del momento, ad un prezzo così basso mai visto prima !

Fastweb Mobile 5G: Uno sguardo nel dettaglio

La promo che intendiamo proporvi oggi è la Fastweb Mobile in 5G, per tutti gli utenti che sono alla ricerca di un’offerta per la linea mobile e economicamente vantaggiosa e con Internet alla massima velocità, questa è la soluzione che fa al caso vostro.

La promozione, al costo di soli 7.95 euro al mese, prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili. Potrai restare a telefono tutto il tempo che vuoi e non è previsto alcuno scatto alla risposta;

verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili. Potrai restare a telefono tutto il tempo che vuoi e non è previsto alcuno scatto alla risposta; Sms illimitati verso tutti;

verso tutti; 150 GB di Internet, alla massima velocità del 5G, per tutti i dispositivi compatibili. Conta su una connessione sempre stabile , affidabile ed ultra veloce;

alla massima velocità del per tutti i dispositivi compatibili. Conta su una , affidabile ed ultra veloce; 60 minuti di chiamate inclusi verso 60 paesi internazionali (per scoprire la lista completa consulta il sito web dell’operatore);

di chiamate inclusi verso (per scoprire la lista completa consulta il sito web dell’operatore); Trasparenza della promozione e alcun vincolo contrattuale. Potrai recedere dall’ offerta come e quando vuoi, senza alcun costo;

Potrai recedere dall’ offerta come e quando vuoi, senza alcun costo; 8 GB di Roaming incluso anche per Svizzera, Regno Unito ed Ucraina. Inoltre potrai continuare a chiamare e mandare messaggi illimitati senza costi aggiuntivi;

anche per Svizzera, Regno Unito ed Ucraina. Inoltre potrai continuare a chiamare e mandare messaggi illimitati senza costi aggiuntivi; Assistenza dedicata e app Myfastweb con area personale. Consulta il credito residuo, l’andamento della promo attiva sul tuo numero e altre offerte che l’operatore mette ogni mese a disposizione dei suoi vecchi e nuovi clienti;

con area personale. Consulta il credito residuo, l’andamento della promo attiva sul tuo numero e altre offerte che l’operatore mette ogni mese a disposizione dei suoi vecchi e nuovi clienti; Accesso ai corsi di Fastweb Digital Academy, per comprendere appieno il mondo del lavoro attuale e per prepararvi a fare il vostro ingresso ufficiale;

per comprendere appieno il mondo del lavoro attuale e per prepararvi a fare il vostro ingresso ufficiale; Attivazione e spedizione della SIM presso il proprio domicilio completamente GRATUITO.

Insomma, Fastweb ho pensato davvero a tutto!

Con un contributo spese per l’acquisto della SIM di soli 10 euro, da pagare esclusivamente una volta, attiva la tua promo online, accedi anche con Spid, ed inizia a navigare alla massima velocità!