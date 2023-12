Google muove le sue pedine sul tavolo da gioco, e lo fa con grande stile, intromettendosi nel mondo delle intelligenze artificiali. Esso ha annunciato l’arrivo su tutte le piattaforme della sua intelligenza artificiale ovvero Google Gemini.

In questo ultimo periodo sono state annunciate le caratteristiche e le peculiarità di questa nuova intelligenza, lasciando gli ascoltatori davvero a bocca aperta. Infatti Google ha come scopo quello di far arrivare il mondo ad un livello di conoscenza davvero alto dando la possibilità, alle persone, di accedere a tutte le informazioni possibili attraverso la AI.

Google Gemini, è una mossa da scacco matto?

Google Gemini, per stupire e per fare una mossa davvero molto astuta sul tavolo da gioco, si approccia alla multimodalità. Questa nuova tecnologia da la disponibilità a ogni sistema di intelligenza artificiale di svolgere qualsiasi compito richiesto. I modelli multimodali vengono creati unendo insieme modelli di solo testo, di sola visione e di solo audio, in modo quasi ottimale. Google Gemini è una intelligenza artificiale multimodale da zero, quindi si può avere tranquillamente una conversazione senza interruzioni, garantendo la miglior risposta.

Google Gemini è il modello più capace di Google, il ciò vuol dire che può comprendere il mondo che ci circonda nel modo in cui noi lo facciamo e può ricevere qualsiasi tipo di dato che sia in input o in output, quindi non solo testo ma anche codice, audio, immagine e video.

La peculiarità di Google Gemini è che è molto bravo in tante cose. Ad esempio in ciascuna delle 50 diverse aree tematiche di test è risultato migliore di alcuni esperti, in quelle aree. Grazie a questo Google ha creato una famiglia di prodotti che possono essere eseguiti su qualsiasi dispositivo elettronico.

Google Gemini sarà disponibile in tre misure: Gemini Ultra, il modello più capace e più grande, per compiti molto complessi, Gemini Pro, il modello più performante per un ampia gamma di attività e Gemini Nano, il modello più efficiente per l’attività sul dispositivo.

Riguardo la sicurezza su Gemini si sono progettate politiche proattive che vengono adattate alle considerazioni uniche delle capacità multimodali. Tutto questo permette a Google Gemini di descrivere tutto ciò che vede e rispondere a ogni domanda aggiornando la sua intelligenza in base alle informazioni date.