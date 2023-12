Il produttore cinese Vivo continua ad ampliare la sua gamma di prodotti tech. Nei giorni scorsi si era parlato in rete di una nuova serie di smartphone top di gamma e ora l’azienda l’ha presentata. In queste ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale in madre patria la nuova serie top di gamma Vivo S18. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo svela ufficialmente la nuova serie di smartphone top di gamma Vivo S18

Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Vivo ha annunciato ufficialmente la sua serie di smartphone top di gamma Vivo S18. Si tratta di un trio di device, ovvero Vivo S18, Vivo S18 Pro e Vivo S18e. Sui primi due smartphone troviamo un design premium con un display con i bordi curvi ai lati.

Nello specifico, si tratta di un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.78 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una risoluzione pari a 1,260 x 2,800 pixel. Dal punto di vista prestazionale abbiamo però delle differenze. La versione standard monta a bordo il soc Snapdragon 7 Gen 3, mentre la versione Pro monta il soc MediaTek Dimensity 9200+.

Il fratello minore Vivo S18e presenta invece un design più classico, con un display con i bordi piatti. Si tratta sempre di un pannello con tecnologia SuperAMOLED con refresh rate da 120Hz ma con una diagonale da 6.67 pollici. Il processore prescelto, questa volta, è il soc MediaTek Dimensity 7200.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Vivo S18, Vivo S18 Pro e Vivo S18e saranno disponibili all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo rispettivamente di circa 295€, 411€ e 270€. Le vendite saranno disponibili dal prossimo 13 gennaio.