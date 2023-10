Google sta per introdurre nuove funzionalità che vanno a implementare la sicurezza di utenti, avanti sia dispositivi iOS che Android, per la navigazione online. Queste nuove opzioni riguarderanno il modo di gestire la password e l’esaminazione del dark web. Si trattano di due aspetti essenziali per la prevenzione delle violazioni e degli hackeraggi.

La società si è unita a tante altre che hanno partecipato all’iniziativa del Mese della Sicurezza Informatica. Questa fu lanciata ben 20 anni fa, quando i software era solo acquistabili tramite CD, non c’era Whatsapp e la password più utilizzata era la sequenza di numeri 1234. Per tale ragione, Google ha deciso di approfittare del momento per introdurre queste nuove funzioni per la privacy e la tranquillità di ogni singolo utente.

Analisi del Dark Web per Android

Invece, per Android, Google ha creato un nuovo sistema di controllo del dark web, utilizzabile anche nell’applicazione ufficiale. Il servizio era già presente In Google One e potevano accedervi solo gli abbonati. In questo modo tutti gli utenti potranno finalmente verificare se le proprie informazioni personali sono state condivise illegalmente sul dark web. Verificare i propri dati è molto semplice. Bisognerà cliccare sul menu dell’account, posto a destra in alto, e selezionare la voce DARK WEB REPORT.

Quando si avvierà la ricerca, Google esaminerà con attenzione tutte le cartelle dove si hanno inseriti i dati privati come ad esempio il nome, il numero di telefono, l’indirizzo, il codice fiscale e la propria password. Nel caso in cui durante le analisi si scoprisse che questi appaiono effettivamente nelle pagine nel dark web, Google informerà l’utente su come proteggersi e come tenersi al sicuro. Questa opzione probabilmente sarà presto disponibile anche per il sistema iOS.

Riempimento password Google su iOS

Coloro che hanno smartphone o altri device Apple e usano Google, invece di Safari, questa settimana potranno accedere al nuovissimo gestore delle password ideato dagli sviluppatori appositamente per iOS. Questa opzione permetterà il salvataggio e l

‘inserimento automatico di qualsiasi password nel proprio account Google. Per accedervi basterà andare nella sezione di riempimento del gestore di password. Qui si potrà inserire manualmente ogni singola password in modo tale che, durante la navigazione, si attivi l’auto compilazione, senza doverle più digitare ogni volta manualmente. Tale funzione si presenta dopo pochi giorni che Google ha annunciato l’ingresso ufficiale delle PASSKEY, che ben presto diverranno l’unica opzione di login per gli account.

Se vi state domandando cosa abbia di diverso dall’opzione di riempimento delle password già presente nell’app di Chrome, sappiate che questa non era presente per coloro che sfruttavano il browser ufficiale Apple. Lo scopo di Google, quindi, è quello di dare una valida alternativa.