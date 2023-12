Samsung Galaxy S23 Ultra è a tutti gli effetti lo smartphone più desiderato dal pubblico, è un prodotto di qualità ben superiore a tanti altri modelli disponibili sul mercato, e come tale ha un prezzo che va ben oltre proprio i 1000 euro. Fortunatamente su Amazon è possibile approfittare di alcuni sconti interessanti, applicati anche sulla telefonia mobile, come in questo caso.

Il modello di cui vi parliamo è il classico Galaxy S23 Ultra, caratterizzato da 256GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. La colorazione è la classica Nera, con ovviamente il pennino allegato, per una migliore produttività e multimedialità quotidiana. I punti di forza del prodotto sono indubbiamente tantissimi, a partire dall’eccellente display da 6,8 pollici di diagonale (173,1 millimetri), con risoluzione 3088 x 1440 pixel, un QuadHD+ di alta qualità, che sfrutta la tecnologia Dynamic AMOLED 2X.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: il suo prezzo su Amazon

Gli utenti possono finalmente acquistare uno dei prodotti più interessanti di sempre al prezzo più basso del momento, se considerate infatti che dal listino di 1035 euro, per la variante oggetto del nostro articolo, vengono ridotti circa 50 euro, per arrivare a dover investire complessivamente 978,90 euro.

Il comparto fotografico rappresenta il fiore all’occhiello del device, con il sensore principale da 200 megapixel, seguito a ruota da altri tre sensori, suddivisi in due da 10 megapixel ed uno da 20 megapixel, che permetteranno di godere di un ultragrandangolare, zoom ottico e non solo. Il tutto porta ovviamente a dimensioni superiori alla media, con 163,4 x 78,1 x 8,9 millimetri di spessore, ed un peso che oggi si aggira attorno ai 233 grammi, non risultano essere facilmente trasportabile o maneggevole.