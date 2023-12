LG alza l’asticella dell’esperienza visiva con la tecnologia Quantum Dot e NanoCell nei suoi nuovi televisori, offrendo colori raffinati e puri che vanno oltre le capacità dei tradizionali TV LED.

Il QNED da 65 pollici è solo uno dei tanti dispositivi prodotti dall’azienda che rappresentano come queste implementazioni consentano la riproduzione di contenuti altamente definiti. Questa TV è venduta in molti store specializzati, ma solo grazie ad Amazon potrebbe arrivare direttamente a casa tua in pochissimo tempo. Il suo costo attuale è di 899,00€ ed è contrassegnata come prodotto scelto, simbolo della sua grande qualità.

La Smart Tv migliore sul mercato

Grazie alla tecnologia Quantum Dot e NanoCell, i colori sullo schermo raggiungono una purezza e una vivacità senza precedenti. LG si distingue ancora una volta nel portare la qualità visiva a un livello superiore. Il centro del dispositivo è il processore α7 Gen 5 con Intelligenza Artificiale. Questo processore di ultima generazione ottimizza automaticamente immagini e audio in base al contenuto che stai guardando, garantendo una riproduzione visiva e sonora straordinaria.

Per gli amanti del gaming, tale TV propone un’esperienza di gioco straordinaria. Attraverso il supporto fino a 4K a 120 FPS e il Variable Refresh Rate (VRR), il gameplay diventa fluido e reattivo. Le due porte HDMI 2.1 consentono di sfruttare al massimo le potenzialità dei giochi con VRR e AMD FreeSync Premium. L’utilizzo della Smart TV raggiunge nuovi standard con WebOS 22. Il device offre consigli personalizzati e un telecomando che semplifica e rende intuitivo l’accesso alle funzioni smart. La cornice sottile ed elegante consente alla televisione di integrarsi in qualsiasi tipo di ambiente.

Tramite l’accesso a Disney+, Netflix, DAZN, Amazon Prime e molte altre app, si ha inoltre a disposizione un mondo di contenuti. La TV è dotata di Google Assistant e Alexa al suo interno, garantendo così un controllo vocale pratico e intuitivo. Il dispositivo è compatibile con Apple AirPlay 2 e HomeKit, garantendo una connettività senza soluzione di continuità con i device Apple. Il TV LG è all’avanguardia anche per l’evoluzione futura del Digitale Terrestre, adeguandosi allo standard DVB-T2 HEVC Main 10. Questa compatibilità lo rende pronto per il prossimo cambio, eliminando la necessità di apportare modifiche o acquistare altri dispositivi. Non perdere questo prodotto su Amazon e scopri la miriade di promo attive del momento.