I visori virtuali consentono di esplorare l’universo della finzione in modo approfondito, così dettagliato che non si sa più cosa sia la realtà. La tecnologia in questo campo ha attraversato negli anni diverse fasi di evoluzione fino ad arrivare alla creazione di dispositivi avanzati e strabilianti.

Acquista il nuovissimo Meta Quest 3 da 128 GB, venduto su Amazon a 549,99 euro, ed entra in un mondo straordinario. Scopri subito il fantastico gioco “Asgard’s Wrath 2” incluso gratuitamente, il cui valore è solitamente di 59,99 euro. Questo visore per la realtà mista trasforma la tua casa in un avvincente ambiente di gioco, fonde gli elementi virtuali con la realtà circostante e offre un’esperienza immersiva e senza pari.

Potenza, prestazioni e immagini straordinarie del VR Meta Quest 3

Il Meta Quest 3 è il visore per la realtà virtuale più potente mai creato, con prestazioni di altissimo livello e una potenza di elaborazione più che doppia rispetto al suo predecessore, il Quest 2. Grazie alle prestazioni grafiche del processore Snapdragon XR2 Gen 2, il dispositivo offre un’esperienza di gioco estremamente coinvolgente, che porta la realtà virtuale a nuovi livelli.

Il display Infinite 4K+ del Meta Quest 3 dona immagini straordinarie con una risoluzione, migliorata del 30% rispetto al predecessore. Ogni dettaglio è reso in modo nitido, portando l’esperienza visiva a un livello superiore. L’audio 3D fornisce un’immersione completa, con un range di volume potenziato del 40%, garantendo una nitidezza del suono e la riproduzione dei bassi dettagliata. Gli sviluppatori del VR hanno anche messo al primo posto la sicurezza degli utenti, aggiungendo funzioni di privacy avanzate e strumenti di supervisione. Tutti i membri della famiglia possono esplorare l’universo virtuale in totale sicurezza. Infatti, con la guida alla sicurezza per i bambini, i genitori possono controllare e regolare le caratteristiche di gioco.

L’età consigliata è di 10 anni in su, un range molto vasto che consente al Meta Quest di essere provato da tantissime persone. L’esperienza di gioco è quindi adattabile alle diverse fasce d’età, garantendo divertimento e sicurezza per tutti. Il Meta Quest 3 è il futuro della realtà virtuale, consentendo di vivere mondi inesplorati direttamente dal proprio salotto. Entra nel mondo dell’innovazione con questo fantastico VR e preparati a vivere esperienze virtuali straordinarie.