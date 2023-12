Iliad, il regalo più grande per questo mese ce lo fa l'operatore telefonico rosso

Con l’avvicinarsi del Natale, Iliad presenta una straordinaria opportunità con la sua offerta Flash 180, particolarmente adatta per gli amanti di un ampio traffico dati in 5G. Questa promozione, che ha già riscosso grande successo, è nuovamente disponibile, offrendo 180 GB di dati a soli 9,99€ al mese, inclusi chiamate e messaggi illimitati.

Iliad: la promozione di Natale

L’offerta Flash 180 di Iliad è stata progettata pensando soprattutto a coloro che necessitano di un generoso pacchetto dati per attività come lo streaming e i giochi online. Inoltre, è perfetta per chi cerca libertà nelle comunicazioni, grazie ai minuti e SMS illimitati in Italia e ai 11GB dedicati per l’utilizzo in Europa. Questo aspetto rende l’offerta adatta anche per chi utilizza assiduamente piattaforme di messaggistica come WhatsApp per restare in contatto con contatti internazionali.

Questa promozione si rivolge sia ai nuovi clienti che a coloro che hanno già sperimentato i servizi di Iliad e desiderano ora passare a un piano con maggiori dati disponibili. È un’opportunità da non perdere per chi è alla ricerca di un cambio operatore, specialmente considerando che, una volta terminata l’offerta Flash 180, potrebbe essere reintrodotta la Giga 150, che offre meno dati rispetto a questa.

Per saperne di più sull’offerta Flash 180 di Iliad e approfittarne, visitate la pagina ufficiale dell’operatore. Tuttavia, è consigliabile agire rapidamente, poiché la promozione potrebbe concludersi in qualsiasi momento. Per ulteriori aggiornamenti sulle offerte di Iliad e non solo, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati, con sezioni specifiche per Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.