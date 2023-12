Il dispositivo SwitchBot Curtain 3 offre la possibilità di gestire automaticamente le tende tramite l’integrazione con HomeKit, grazie al supporto di Matter, a patto di possedere l’hub necessario. SwitchBot, nota per il suo innovativo pulsante Smart Switch Button Pusher, propone una serie di dispositivi per la casa intelligente. Grazie all’Hub 2, è possibile abilitare il supporto Matter per questi dispositivi.

I dispositivi intelligenti per il controllo delle tende sono ideali per creare l’atmosfera giusta durante la serata film o al momento di andare a letto, oltre a facilitare il risveglio mattutino lasciando entrare la luce solare.

Design e materiali

A seconda del tipo di tende in uso, il dispositivo SwitchBot Curtain 3 può essere posizionato in modo da rimanere nascosto dietro di esse, lasciando visibili solo i ganci.

Con dimensioni di 23,5 x 6 x 6 cm, si classifica tra i dispositivi più ingombranti e risulta evidente con tende a passanti o ad anelli. Il suo peso di 0,89 kg lo rende pesante e non adatto a bastoni fragili.

Il Curtain 3 è dotato di una speciale copertura UV che lo protegge dai danni causati dalla luce solare se posizionato davanti alla finestra. Due ganci rimovibili si collegano alla base e possono essere estesi per adattarsi a bastoni con un diametro fino a 3,8 cm. Quando sono posizionati sul bastone, assicurano una presa solida, richiedendo una certa forza per aprirli.

Sopra ai ganci ci sono rulli resistenti all’usura. Sono realizzati in materiale di gomma per offrire una lunga durata, limitando l’usura. Il Curtain 3 è compatibile con bastoni per tende estensibili grazie al connettore incluso. Tuttavia, ne viene fornito solo uno, quindi, in caso di bastoni a doppia estensione, sarà necessario acquistarne un altro.

Durante l’installazione, abbiamo provato a utilizzare il connettore, ma il Curtain 3 non lo ha superato facilmente e si è bloccato. Questo ci ha portato ad installare un bastone a tutta lunghezza, cosa che ha comportato un inconveniente.

Il pulsante sulla parte anteriore avvia e ferma il dispositivo in movimento e può iniziare il processo di accoppiamento una volta completata l’installazione. Sotto si trova una porta USB-C per la ricarica. Il dispositivo garantisce fino a otto mesi di utilizzo con una singola carica.

Se non si desidera smontare il dispositivo per ricaricarlo, è possibile acquistare separatamente un pannello solare. Questo si collega direttamente alla porta USB-C, fornisce una carica continua e può essere configurato tramite l’app SwitchBot.

Installazione

A differenza di altri dispositivi HomeKit, che permettono di scegliere l’app per la configurazione, il SwitchBot Curtain 3 richiede obbligatoriamente l’uso della sua app nativa.

Premendo il pulsante frontale si avvia il processo di accoppiamento e si può trovare il dispositivo nell’app SwitchBot. Successivamente, si procede con la calibrazione per far familiarizzare il dispositivo con la lunghezza del bastone e le posizioni di inizio e fine corsa.

Per iniziare la calibrazione, è necessario posizionare il Curtain 3 sopra i magneti attaccati al bastone. Una volta posizionato, si può scegliere tra due opzioni di calibrazione: manuale o automatica.

La calibrazione manuale consente di determinare dove il dispositivo si ferma e classifica le tende come completamente aperte. Al contrario, la calibrazione automatica fa sì che il dispositivo riconosca dove finisce il bastone e dove dovrebbe fermarsi.

Pannelli solari

Il modello W3603400 è un pannello solare innovativo e efficiente, progettato specificamente per l’uso con il robot Curtain 3. Questo modello si distingue per il suo involucro in ABS bianco, trattato per resistere ai raggi UV, che garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Le sue dimensioni compatte di 70.5 x 178.5 x 19.5 mm (2.8 x 7 x 0.8 pollici) lo rendono facilmente integrabile in diversi contesti.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo pannello solare è la sua capacità di funzionare efficacemente in un’ampia gamma di condizioni ambientali. Può operare in temperature che vanno dai -20 ai 60°C (-4 ai 140°F) e in un’umidità relativa dal 10 al 90%, rendendolo versatile per diversi ambienti. La necessità di esposizione diretta alla luce solare per un funzionamento ottimale sottolinea la sua efficienza nell’utilizzo delle energie rinnovabili.

Il pannello è dotato di un cavo di alimentazione USB-C con connettore a clip, progettato per un collegamento sicuro e semplice con il Curtain 3. La sua uscita di 3.5V a 450mA assicura un’adeguata alimentazione per il robot, garantendo prestazioni costanti e affidabili. Questa combinazione di design funzionale, resistenza alle condizioni esterne e compatibilità specializzata con il robot Curtain 3, lo rende un componente eccezionale per l’automazione domestica moderna.

Applicazione

L’aspetto migliore del Curtain 3 potrebbe essere la facilità d’uso dell’app proprietaria. Recentemente rinnovata, l’attuale app SwitchBot presenta un nuovo design e comandi semplificati, che si adattano alla natura plug-and-play dello stesso.

L’app consente di aprire o chiudere le tende a vari gradi, a seconda della posizione desiderata. Se si desidera che siano aperte solo a metà, basta utilizzare l’app. È possibile anche impostare azioni ritardate, programmi e altro per automatizzare completamente l’apertura e la chiusura delle tende.

Collegandolo a un SwitchBot Hub, si può accedere a Google Assistant. Con la recente integrazione di Matter che SwitchBot ha implementato, il Curtain 3 è completamente accessibile in Google Assistant e offre controlli interni. È possibile aprire e chiudere le tende a livelli specifici, proprio come si farebbe con una lampadina. La connessione fluida agli ecosistemi di smart home porta lo stesso a un livello superiore.

Se lo si desidera, è possibile anche evitare completamente le app con la funzione “Touch and go“, che consente di attivare l’apertura o la chiusura completa semplicemente spingendo i robot del Curtain 3 di qualche centimetro.

Controlli

Le tende possono essere controllate anche con SwitchBot Remote, un accessorio, che si interfaccia con l’Hub e permette di creare delle automatizzazioni quando si preme uno dei due pulsanti. Io in questo caso li ho impostati per aprire o chiudere le tende.

Conclusioni

Il SwitchBot Curtain 3 offre un’installazione che rimane nascosta dietro le tende e garantisce tempi di risposta adeguati con comandi semplici. Tuttavia, senza l’hub richiesto, non sarà possibile utilizzarlo con un assistente vocale.

La nostra esperienza con il dispositivo è stata piacevole e finora abbiamo riscontrato pochi o nessun problema di connettività. A causa del ponte tra le due app, il tempo di risposta non è immediato, ma non è neanche troppo lungo.

Indipendentemente dalle prestazioni, il solo Curtain 3 costa €90. Tuttavia, il costo sale di ulteriori €90 per acquistare anche l’Hub 2. Disponibile in offerta anche su Amazon.

Se si utilizzano prodotti SwitchBot e si possiede già l’Hub 2, allora il SwitchBot Curtain 3 è un ottimo modo per gestire le tende.