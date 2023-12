Unieuro convince gli utenti a recarsi fisicamente in negozio per completare gli acquisti, con il lancio di una spettacolare campagna promozionale che vuole avvicinare il più possibile coloro che stavano aspettando il momento giusto per scegliere il proprio smartphone o dispositivo di tecnologia.

Il volantino riparte da dove si era fermato la scorsa settimana, proponendosi come validissima alternativa agli altri supermercati, ed allo stesso tempo offrendo la possibilità di acquistare stando comodamente seduti sul divano di casa, che prevede anche la consegna a domicilio a titolo completamente gratuito.

Unieuro da sogno: ecco il volantino migliore di oggi

Le offerte SottoCosto di Unieuro, che ricordiamo saranno valide fino al 16 dicembre, rappresentano il giusto punto di partenza su cui fare affidamento, nell’ottica comunque di godere del massimo rapporto qualità/prezzo disponibile. Lo smartphone top di gamma coinvolto nella campagna resta sicuramente Apple iPhone 14, disponibile a 699 euro, per poi virare verso soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S23 Ultra, in vendita a 949 euro, oppure un modello decisamente più economico.

Tra questi spiccano soluzioni molto interessanti a meno di 400 euro, quali possono essere Google Pixel 7A e Samsung Galaxy A54 5G, due dispositivi di fascia medio-alta, dal rapporto qualità/prezzo decisamente soddisfacente. Volendo spendere ancora meno sarà possibile virare su Motorola Moto G14, Galaxy A23 o anche Galaxy A14, solamente per citarne alcuni.

Per tutte le informazioni del caso, legate al volantino corrente, vi potete collegare subito qui.